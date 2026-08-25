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LASK x Celtic: onde assistir ao jogo da Champions League

Na Áustria, Celtic tenta confirmar vaga na Champions contra o LASK

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 14:50
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LASK e Celtic se enfrentam pela fase classificatória da Champions League (Arte / Lance!)
LASK e Celtic se enfrentam pela fase classificatória da Champions League (Arte / Lance!)

O Celtic visita o LASK nesta terça-feira (25), às 16h (horário de Brasília), na Raiffeisen Arena, em Linz (Áustria). O confronto é válido pelo jogo de volta dos play-offs da Uefa Champions League 2026/27, valendo uma das últimas sete vagas para a cobiçada fase de liga com 36 clubes.

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Ficha do jogo

ASK
CEL
Campeonato
Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027
Data e Hora
25/08/2026, 16:00
Local
Raiffeisen Arena - Linz
Árbitro
Onde assistir

O gigante escocês chega muito próximo de ratificar a sua classificação. Após triunfar por 3 a 0 no confronto de ida, em Glasgow, a equipe comandada por Martin O'Neill pode se dar ao luxo de perder por até dois gols de diferença, que ainda assim garante o passaporte para a etapa principal. Para o duelo, o Celtic não terá o atacante Jota, fora por uma séria lesão no joelho direito. Em contrapartida, o colombiano Camilo Durán — autor de dois gols na primeira partida — recuperou-se clinicamente e formará o ataque ao lado de Högh e Hyun-Jun.

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A missão do LASK é hercúlea diante de sua torcida. Sob a liderança do técnico Dietmar Kühbauer, o time austríaco precisa devolver a diferença de três gols para forçar a prorrogação ou vencer por quatro ou mais gols de margem para avançar diretamente. Sem poder contar apenas com Ramiz Harakate, Kühbauer aposta na postura ofensiva demonstrada na ida para converter as oportunidades criadas em gols na Raiffeisen Arena.

✅ Ficha do jogo: LASK x Celtic

  1. Competição: UEFA Champions League 2026/27 (Play-offs - Jogo de Volta)
  2. 📅 Data: terça-feira, 25 de agosto de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Raiffeisen Arena, Linz (Áustria)
  5. 📺 Onde assistir: Space (TV fechada) e Max (Streaming)
  6. 🟨 Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)

📋 Prováveis Escalações

LASK (Técnico: Dietmar Kühbauer):
Jörg Jungwirth; Xavier Mbuyamba, Alemão e Andrés Andrade; Kasper Jørgensen, Daniel Danek, Ivan Ljubicic, Sascha Horvath e George Bello; Moses Usor e Mustapha Adeniran

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CELTIC (Técnico: Martin O'Neill):
Viljami Sinisalo; Jahmai Simpson-Donovan, Cameron Carter-Vickers, Auston Trusty e Kieran Tierney; Benjamin Nygren, Callum McGregor e Tobias Baur; Camilo Durán, Kasper Høgh e Yang Hyun-Jun

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