LASK x Celtic: onde assistir ao jogo da Champions League
Na Áustria, Celtic tenta confirmar vaga na Champions contra o LASK
O Celtic visita o LASK nesta terça-feira (25), às 16h (horário de Brasília), na Raiffeisen Arena, em Linz (Áustria). O confronto é válido pelo jogo de volta dos play-offs da Uefa Champions League 2026/27, valendo uma das últimas sete vagas para a cobiçada fase de liga com 36 clubes.
Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (25/08/2026)
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ficha do jogo
O gigante escocês chega muito próximo de ratificar a sua classificação. Após triunfar por 3 a 0 no confronto de ida, em Glasgow, a equipe comandada por Martin O'Neill pode se dar ao luxo de perder por até dois gols de diferença, que ainda assim garante o passaporte para a etapa principal. Para o duelo, o Celtic não terá o atacante Jota, fora por uma séria lesão no joelho direito. Em contrapartida, o colombiano Camilo Durán — autor de dois gols na primeira partida — recuperou-se clinicamente e formará o ataque ao lado de Högh e Hyun-Jun.
A missão do LASK é hercúlea diante de sua torcida. Sob a liderança do técnico Dietmar Kühbauer, o time austríaco precisa devolver a diferença de três gols para forçar a prorrogação ou vencer por quatro ou mais gols de margem para avançar diretamente. Sem poder contar apenas com Ramiz Harakate, Kühbauer aposta na postura ofensiva demonstrada na ida para converter as oportunidades criadas em gols na Raiffeisen Arena.
✅ Ficha do jogo: LASK x Celtic
- Competição: UEFA Champions League 2026/27 (Play-offs - Jogo de Volta)
- 📅 Data: terça-feira, 25 de agosto de 2026
- ⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)
- 📍 Local: Raiffeisen Arena, Linz (Áustria)
- 📺 Onde assistir: Space (TV fechada) e Max (Streaming)
- 🟨 Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)
📋 Prováveis Escalações
LASK (Técnico: Dietmar Kühbauer):
Jörg Jungwirth; Xavier Mbuyamba, Alemão e Andrés Andrade; Kasper Jørgensen, Daniel Danek, Ivan Ljubicic, Sascha Horvath e George Bello; Moses Usor e Mustapha Adeniran
CELTIC (Técnico: Martin O'Neill):
Viljami Sinisalo; Jahmai Simpson-Donovan, Cameron Carter-Vickers, Auston Trusty e Kieran Tierney; Benjamin Nygren, Callum McGregor e Tobias Baur; Camilo Durán, Kasper Høgh e Yang Hyun-Jun
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Onde Assistir
Vasco x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do BrasilHá 3 horas
Onde Assistir
Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do BrasilHá 5 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (25/08/2026)Há 8 horas
Onde Assistir
Independiente del Valle x Tolima: onde assistir ao jogo da LibertadoresHá 16 horas
Onde Assistir
Bodo/Glimt x NEC Nijmegen: onde assistir na Champions League 2026Há 19 horas
Onde Assistir
Valencia x Real Betis: onde assistir e prováveis escalações do jogoHá 21 horas
Mais LANCE!