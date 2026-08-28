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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (28/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 08:45
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Nico Gonzáez comemora título da FA Cup com o Manchester City (Foto: Adrian Denis/AFP)
Nico Gonzáez comemora título da FA Cup com o Manchester City (Foto: Adrian Denis/AFP)

A sexta-feira (28) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições. Os principais destaques do dia ficam para os duelos da Premier League e da Ligue 1, além da rodada da Bundesliga.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 28 de agosto de 2026):

Campeonato Espanhol

14h – Racing Santander x Elche – CazéTV
16h30 – Alavés x Villarreal – CazéTV

Campeonato Alemão

15h30 – Bayern de Munique x Stuttgart – Sportv e SportyNet

Campeonato Inglês

16h – Crystal Palace x Manchester City – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Francês

15h45 – Lille x Paris Saint-Germain – CazéTV

Marquinhos faz sinal de positivo para a torcida do PSG no jogo contra o Rennes, pela Ligue 1
Marquinhos faz sinal de positivo para a torcida do PSG no jogo contra o Rennes, pela Ligue 1 (Foto: Alain Jocard/AFP)

Campeonato Italiano

15h45 – Milan x Venezia – ESPN e Disney+

Campeonato Português

16h15 – Rio Ave x Sporting – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Saudita

12h40 – Al-Khaleej x Al-Hilal – BandSports e GOAT (YouTube)
15h – Al-Nassr x Al-Taawon – XSports, SporTV e GOAT (YouTube)

➡️ Clique para assistir no SporTV

Campeonato Argentino

19h – Union Santa Fe x Sarmiento – Disney+
21h30 - Boca Juniors x Lanús – ESPN e Disney +

Campeonato Brasileiro – Série D

19h30 – Goiás x São Bernardo – ESPN e Disney+
20h30 – Novorizontino x Sport – Disney+
20h30 – Náutico x Athletic-MG – SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Sub-17 - Final

18h – Vasco x Palmeiras – SporTV

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