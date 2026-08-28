Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (28/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (28) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições. Os principais destaques do dia ficam para os duelos da Premier League e da Ligue 1, além da rodada da Bundesliga.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 28 de agosto de 2026):
Campeonato Espanhol
14h – Racing Santander x Elche – CazéTV
16h30 – Alavés x Villarreal – CazéTV
Campeonato Alemão
15h30 – Bayern de Munique x Stuttgart – Sportv e SportyNet
Campeonato Inglês
16h – Crystal Palace x Manchester City – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Francês
15h45 – Lille x Paris Saint-Germain – CazéTV
Campeonato Italiano
15h45 – Milan x Venezia – ESPN e Disney+
Campeonato Português
16h15 – Rio Ave x Sporting – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Saudita
12h40 – Al-Khaleej x Al-Hilal – BandSports e GOAT (YouTube)
15h – Al-Nassr x Al-Taawon – XSports, SporTV e GOAT (YouTube)
➡️ Clique para assistir no SporTV
Campeonato Argentino
19h – Union Santa Fe x Sarmiento – Disney+
21h30 - Boca Juniors x Lanús – ESPN e Disney +
Campeonato Brasileiro – Série D
19h30 – Goiás x São Bernardo – ESPN e Disney+
20h30 – Novorizontino x Sport – Disney+
20h30 – Náutico x Athletic-MG – SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro Sub-17 - Final
18h – Vasco x Palmeiras – SporTV
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