Quem são os destaques do Vasco na final do Brasileirão Sub-20 contra o Palmeiras? Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28) no primeiro jogo da final

O Vasco enfrenta o Palmeiras nesta sexta-feira (28), às 18h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A equipe comandada por Matheus Curopos terminou a primeira fase na segunda colocação, com 36 pontos, e terá que decidir o título fora de casa, já que o time paulista fechou a etapa inicial na liderança.

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Para chegar à decisão, o Cruz-Maltino precisou superar dois adversários nos mata-matas. Nas quartas de final, perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro fora de casa, mas venceu por 2 a 0 em São Januário e garantiu a classificação. Na semifinal, o desafio foi ainda maior: após perder por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, o Vasco devolveu o placar no Rio de Janeiro e venceu a disputa por 5 a 4 nos pênaltis.

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Quem são os destaques do Vasco para a final?

Andrey Fernandes

O atacante de 18 anos é o principal destaque ofensivo do Vasco na competição. Artilheiro da equipe no Brasileirão Sub-20, Andrey Fernandes soma 11 gols em 19 partidas e é um dos jogadores mais importantes do sistema ofensivo de Matheus Curopos.

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O jogador passou por diversas convocações para as seleções brasileiras de base e tem como uma de suas principais características o faro de gol. Antes de chegar ao futebol de campo, Andrey iniciou a formação no futsal do Flamengo, rival do cruz-maltino.

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Em maio deste ano, o atacante renovou seu contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2030. A multa rescisória foi estabelecida em 60 milhões de euros, cerca de R$ 350 milhões na cotação atual.

Andrey Fernandes comemora gol marcado na partida entre Vasco e Santos pelo Brasileirão sub-20 (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

Juninho

Com apenas 1,62m, Juninho utiliza a velocidade e a agilidade para compensar a diferença física em relação aos adversários. O ponta de 19 anos não costuma se esconder dos duelos e demonstra inteligência para encontrar soluções, mesmo quando enfrenta jogadores mais fortes.

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Em 2026, Juninho soma 25 partidas, nove gols e uma assistência pelo Vasco. O bom desempenho também chamou a atenção da Seleção Brasileira Sub-20, e o atacante foi recentemente convocado para defender o Brasil na categoria.

Juninho comemora gol marcado pelo Vasco para abrir o placar contra o Cruzeiro nas quartas de final do Brasileiro sub-20 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Breno Sales

Mesmo tendo apenas 16 anos, Breno Sales já é considerado uma das principais promessas das categorias de base do Vasco. O zagueiro ainda tem idade para atuar em uma categoria inferior, mas vem sendo utilizado no Sub-20 e também é presença frequente nas convocações da Seleção Brasileira Sub-17.

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Breno apresenta características valorizadas no futebol atual. É um defensor rápido, forte fisicamente e com boa qualidade no passe, capaz de iniciar as jogadas desde a defesa e contribuir na construção do jogo.

Breno Sales durante treino da Seleção Brasileira sub-20 (Foto: Divulgação/CBF)

Lukas Zuccarello

Camisa 10 do Vasco, Zuccarello não vive seu melhor momento na temporada e esteve abaixo do que pode produzir nos jogos das quartas de final e da semifinal. Ainda assim, é um jogador capaz de decidir uma partida em uma jogada individual.

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O meia tem boa finalização de média e longa distância e também se destaca pela capacidade de encontrar passes que quebram as linhas defensivas adversárias. Aos 19 anos, já acumula experiência no futebol profissional: disputou 33 partidas pela equipe principal do Vasco, com nove gols e quatro assistências.

Zuccarello agradece aos torcedores do Vasco após vitória do Vasco sobre o Audax Italiano pela Sul-Americana (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Provável escalação do Vasco

A tendência é que o Vasco entre em campo com Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Wanyson, Breno Sales e Alison; Gustavo Guimarães, Samuel e Lukas Zuccarello; Juninho, Luis Felipe e Andrey Fernandes.

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Desfalques importantes

O Lance! apurou que o Vasco não poderá contar com três jogadores que seguem integrados ao elenco profissional: Ramon Rique, Bruno André e Avellar.

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Ramon Rique foi titular contra o Vitória e vem participando de praticamente todos os jogos do elenco profissional. Bruno André, por sua vez, pode ganhar espaço no banco de reservas como opção para a zaga, especialmente porque Robert Renan estará suspenso no próximo compromisso do time principal contra o Cruzeiro.

Ramon Rique em ação em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Já Avellar estaria suspenso para a partida de ida da final. Sua permanência junto ao grupo principal também é importante neste momento, já que Cuiabano trata um edema na coxa e Paulinho, que chegou nesta janela, ainda não estreou.

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Por outro lado, o atacante Bruno Lopes está retornando de lesão e liberado para atuar, porém, ele ainda tem limitação de minutagem e poderá jogar apenas 45 minutos.

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