River Plate x Santa Fe: onde assistirao jogo da Sul-Americana No Mâs Monumental, River Plate e Santa Fe decidem vaga na Sul-Americana

O River Plate recebe o Independiente Santa Fe nesta quarta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires (Argentina). O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026. Após o empate por 0 a 0 no primeiro confronto, disputado em Bogotá, quem vencer no tempo normal garante a vaga direta nas quartas de final do torneio continental. Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo RIV SFE Campeonato Copa Sul-Americana 2026 Data e Hora 26/08/2026, 21:30 Local Estadio Mâs Monumental - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires Árbitro Esteban Ostojich (URU) Onde assistir

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O River Plate entra em campo pressionado para afastar a má fase e buscar a reabilitação na temporada. Sob o comando de Eduardo Coudet, o time vem de um início oscilante no Torneio Clausura do Campeonato Argentino, ocupando as últimas posições da Zona B. Contudo, para a decisão em casa, o treinador ganha reforços de peso na formação titular: os laterais Gonzalo Montiel e Marcos Acuña, além do atacante Sebastián Driussi, estão novamente à disposição e começam entre os 11 iniciais. Por outro lado, Giovanni González, Francisco Ortega e Lucas Beltrán desfalcam o grupo por não estarem inscritos na competição.

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O Independiente Santa Fe, treinado por Pablo Repetto, também vem de uma sequência incômoda no cenário nacional, vindo de empate sem gols com o América de Cali e acumulando duas partidas consecutivas sem balançar as redes. Oitavo colocado em seu campeonato local, a equipe colombiana aposta na solidez tática exercida na partida de ida para fechar os espaços do River e explorar os contra-ataques com a velocidade de Jáder Obrian e a presença de área do experiente atacante Hugo Rodallega.

✅ Ficha do jogo: River Plate x Independiente Santa Fe

Competição: Copa Sul-Americana 2026 (oitavas de final - jogo de volta). 📅 Data: quarta-feira, 26 de agosto de 2026 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília) 📍 Local: Estádio Mâs Monumental, Buenos Aires (Argentina) 📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) 🟨 Arbitragem: Esteban Ostojich (URU), auxiliado por Nicolás Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU). VAR: Leodán González (URU).

📋 Prováveis Escalações

RIVER PLATE (Técnico: Eduardo Coudet):

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada e Thiago Almada; Ángel Correa e Sebastián Driussi. Técnico: Eduardo Coudet.

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INDEPENDIENTE SANTA FE (Técnico: Pablo Repetto):

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta e Christian Mafla; Daniel Torres e Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos e Alexis Zapata; Hugo Rodallega

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