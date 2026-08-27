Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (27/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (27) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições. Os principais destaques ficam para os duelos de La Liga, a rodada da Copa da Liga Inglesa e o clássico Internacional x Grêmio, pela Copa do Brasil.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 27 de agosto de 2026):
Conference League
13h45 – Monaco x Górnik Zabrze – OneFootball
14h – Hradec Kralove x Panathinaikos – OneFootball
15h – Hapoel Tel Aviv x Atalanta – OneFootball
Europa League
15h – Thun x Lech Poznan – OneFootball
Campeonato Espanhol
15h30 – Celta de Vigo x Osasuna – CazéTV
16h – Barcelona x Athletic – CazéTV
Copa da Liga Inglesa
15h30 – Chelsea x Luton Town – ESPN e Disney+
16h – Fulham x Wimbledon – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Copa da Argentina
19h – Estudiantes x Barracas Central – Xsports (YouTube)
Campeonato Brasileiro Sub-17
20h – Fluminense x Palmeiras – Sportv
➡️ Clique para assistir no SporTV
Copa do Brasil
20h – Internacional x Grêmio – Prime Video
➡️ Clique para assistir no Prime Video
Campeonato Brasileiro – Série D
21h – Nacional-AM x CSA – Metrópoles Esportes (YouTube)
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