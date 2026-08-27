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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (27/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 06:00
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Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio
Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

A quinta-feira (27) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições. Os principais destaques ficam para os duelos de La Liga, a rodada da Copa da Liga Inglesa e o clássico Internacional x Grêmio, pela Copa do Brasil.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 27 de agosto de 2026):

Conference League

13h45 – Monaco x Górnik Zabrze – OneFootball
14h – Hradec Kralove x Panathinaikos – OneFootball
15h – Hapoel Tel Aviv x Atalanta – OneFootball

Europa League

15h – Thun x Lech Poznan – OneFootball

Campeonato Espanhol

15h30 – Celta de Vigo x Osasuna – CazéTV
16h – Barcelona x Athletic – CazéTV

Raphinha comemorando gol marcado no duelo entre Elche e Barcelona, em La Liga
Raphinha comemorando gol marcado no duelo entre Elche e Barcelona, em La Liga (Foto: Jose Jordan / AFP)

Copa da Liga Inglesa

15h30 – Chelsea x Luton Town – ESPN e Disney+
16h – Fulham x Wimbledon – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa da Argentina

19h – Estudiantes x Barracas Central – Xsports (YouTube)

Campeonato Brasileiro Sub-17

20h – Fluminense x Palmeiras – Sportv

➡️ Clique para assistir no SporTV

Copa do Brasil

20h – Internacional x Grêmio – Prime Video

O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

➡️ Clique para assistir no Prime Video

Campeonato Brasileiro – Série D

21h – Nacional-AM x CSA – Metrópoles Esportes (YouTube)

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