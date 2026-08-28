Vasco x Cruzeiro: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Duelo no 1º turno terminou empatado em 3 x 3 no Mineirão
O Vasco recebe o Cruzeiro neste sábado (29) de agosto, às 21h20 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pela Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube). 📺 Clique aqui para assistir ao vivo!
O Cruzmaltino amarga a 19ª colocação com 22 pontos em 23 rodadas, sem vencer no campeonato há oito jogos, e precisa de uma reação imediata para não se distanciar ainda mais da zona de permanência na Série A. Do outro lado, o Cruzeiro chega com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão e ocupa a quinta posição com 39 pontos, em disputa direta pelo G-4.
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Ficha do jogo
Vasco busca reação contra Cruzeiro embalado
O Vasco não vence uma partida pelo Brasileirão desde maio, quando bateu o Athletico-PR por 1 x 0 em São Januário. Desde então, foram oito jogos sem triunfos no campeonato e uma sequência recente de derrotas pesadas para Santos (0 x 3) e Palmeiras (1 x 4). Na Copa do Brasil, porém, o Vasco mostrou capacidade competitiva ao eliminar o Fluminense e vencer o Vitória por 1 x 0 na ida das quartas de final, mesmo atuando com um jogador a menos desde o primeiro tempo.
O Cruzeiro, por sua vez, vive o melhor momento da temporada no Brasileirão, com quatro vitórias consecutivas, lutando por uma vaga no G4. A Raposa subiu da parte baixa da tabela para a quinta posição sob o comando de Artur Jorge, com 69% de aproveitamento em 16 partidas.
Apesar do embalo ofensivo, a defesa do Cruzeiro merece atenção, já que a equipe acumula 33 gols sofridos em 24 rodadas, média superior a um gol por jogo. O Cruzeiro chega a São Januário com desgaste acumulado após sequência de jogos na Libertadores, em que foi eliminado pelo Flamengo, e o empate com o rival Atlético-MG na ida das quartas da Copa do Brasil.
Prováveis escalações
⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Cuiabano (Lucas Piton); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, Claudio Spinelli e Facundo Colidio.
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🔵⚪✨ Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fágner, João Marcelo, Lucas Villalba e Gabriel Rojas; Gerson e Matheus Henrique; João Costa, Matheus Pereira e Kaique Kenji; Lucho Rodríguez.
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Tudo sobre Vasco x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Cruzeiro
⚽ 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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