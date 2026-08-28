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Vasco x Cruzeiro: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Duelo no 1º turno terminou empatado em 3 x 3 no Mineirão

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 10:56
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Onde assistir a Vasco x Cruzeiro
Saiba onde assistir à Vasco x Cruzeiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Arte/Lance!)

O Vasco recebe o Cruzeiro neste sábado (29) de agosto, às 21h20 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pela Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube). 📺 Clique aqui para assistir ao vivo!

O Cruzmaltino amarga a 19ª colocação com 22 pontos em 23 rodadas, sem vencer no campeonato há oito jogos, e precisa de uma reação imediata para não se distanciar ainda mais da zona de permanência na Série A. Do outro lado, o Cruzeiro chega com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão e ocupa a quinta posição com 39 pontos, em disputa direta pelo G-4.

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Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Escudo do Cruzeiro
CRU
Brasileirão
25ª rodada
Data e Hora
Sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
Local
São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes
Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
Onde assistir

Vasco busca reação contra Cruzeiro embalado

Vasco não vence uma partida pelo Brasileirão desde maio, quando bateu o Athletico-PR por 1 x 0 em São Januário. Desde então, foram oito jogos sem triunfos no campeonato e uma sequência recente de derrotas pesadas para Santos (0 x 3) e Palmeiras (1 x 4). Na Copa do Brasil, porém, o Vasco mostrou capacidade competitiva ao eliminar o Fluminense e vencer o Vitória por 1 x 0 na ida das quartas de final, mesmo atuando com um jogador a menos desde o primeiro tempo.

Cruzeiro, por sua vez, vive o melhor momento da temporada no Brasileirão, com quatro vitórias consecutivas, lutando por uma vaga no G4. A Raposa subiu da parte baixa da tabela para a quinta posição sob o comando de Artur Jorge, com 69% de aproveitamento em 16 partidas.

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Apesar do embalo ofensivo, a defesa do Cruzeiro merece atenção, já que a equipe acumula 33 gols sofridos em 24 rodadas, média superior a um gol por jogo. O Cruzeiro chega a São Januário com desgaste acumulado após sequência de jogos na Libertadores, em que foi eliminado pelo Flamengo, e o empate com o rival Atlético-MG na ida das quartas da Copa do Brasil.

Encontro mais recente entre Vasco e Cruzeiro terminou empatado em 3 x 3 no Mineirão
Encontro mais recente entre Vasco e Cruzeiro terminou empatado em 3 x 3 no Mineirão (Foto: Luan Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Prováveis escalações

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Cuiabano (Lucas Piton); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, Claudio Spinelli e Facundo Colidio.

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🔵⚪✨ Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fágner, João Marcelo, Lucas Villalba e Gabriel Rojas; Gerson e Matheus Henrique; João Costa, Matheus Pereira e Kaique Kenji; Lucho Rodríguez. 

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Tudo sobre Vasco x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Cruzeiro
25ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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