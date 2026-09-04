Grêmio fatura valor milionário após classificação; veja valores
Tricolor garante mais R$ 9 milhões com vaga na semifinal da Copa do Brasil
O Grêmio garantiu, além da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, uma importante receita para os cofres do clube. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, nesta quinta-feira (3), o Tricolor assegurou mais R$ 9 milhões em premiação pela vaga na próxima fase da competição.
O valor se soma às quantias recebidas pelo clube nas fases anteriores. Ao todo, o Grêmio já acumula R$ 18 milhões em premiações na Copa do Brasil. O clube entrou na competição na quinta fase, disputada antes das oitavas de final.
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Grêmio enfrenta o Atlético-MG na semifinal
A classificação veio em um dos jogos mais importantes da temporada para o Tricolor. Atuando diante do maior rival, o time comandado por Luís Castro venceu o Internacional por 3 a 1 e garantiu a última vaga entre os quatro semifinalistas da Copa do Brasil.
Agora, o Grêmio terá pela frente o Atlético-MG na disputa por uma vaga na final. Do outro lado da chave, Palmeiras e Vasco fazem o outro confronto da semifinal.
Além da importância esportiva, a classificação representa um alívio financeiro para o clube. O Grêmio atravessa um cenário de dificuldades econômicas e, por isso, a premiação acumulada ao longo da campanha ganha ainda mais relevância para o planejamento da temporada.
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Com a vaga na semifinal, o Tricolor ainda terá a possibilidade de aumentar a arrecadação na competição. Uma eventual classificação para a decisão garante uma nova premiação, enquanto o título representa o maior valor destinado pela Copa do Brasil.
➡️ Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais
Valores pagos aos clubes por disputarem cada fase da Copa do Brasil:
- 5ª fase: R$ 2 milhões;
- Oitavas de final: R$ 3 milhões;
- Quartas de final: R$ 4 milhões;
- Semifinal: R$ 9 milhões;
- Vice-campeão: R$ 34 milhões;
- Campeão: R$ 78 milhões.
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