Nesta sexta-feira (5), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais de preparação para a Copa do Mundo de 2026, além de partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina e da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques estão Hungria x Finlândia, Haiti x Peru e o clássico europeu entre Espanha e Inglaterra no futebol feminino.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 5 de junho de 2026):

Amistosos internacionais

13h – Geórgia x Bahrein – Disney+

13h – Belarus x Síria – Disney+

13h30 – Eslováquia x Montenegro – Sportv 3

14h – Moldávia x Bulgária – Disney+

14h – San Marino x Bangladesh – Disney+

14h45 – Hungria x Finlândia – Sportv

21h – Haiti x Peru – Sportv

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➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Clique para assistir no SporTV

Kvaratskhelia em ação pela Geórgia (Foto: Reprodução/X)

Eliminatórias Europeias – Copa do Mundo Feminina

14h – Liechtenstein x Estônia – DAZN

15h15 – Bélgica x Luxemburgo – Disney+

15h35 – Alemanha x Noruega – DAZN, ESPN 4 e Disney+

16h – Espanha x Inglaterra – ESPN e Disney+

Eliminatórias Sul-Americanas – Copa do Mundo Feminina

20h – Argentina x Peru – Xsports

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

20h – Operário-PR x Juventude – Disney+

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