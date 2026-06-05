Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (05/06/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta sexta-feira (5), a agenda do futebol reúne amistosos internacionais de preparação para a Copa do Mundo de 2026, além de partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina e da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques estão Hungria x Finlândia, Haiti x Peru e o clássico europeu entre Espanha e Inglaterra no futebol feminino.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 5 de junho de 2026):
Amistosos internacionais
13h – Geórgia x Bahrein – Disney+
13h – Belarus x Síria – Disney+
13h30 – Eslováquia x Montenegro – Sportv 3
14h – Moldávia x Bulgária – Disney+
14h – San Marino x Bangladesh – Disney+
14h45 – Hungria x Finlândia – Sportv
21h – Haiti x Peru – Sportv
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no SporTV
Eliminatórias Europeias – Copa do Mundo Feminina
14h – Liechtenstein x Estônia – DAZN
15h15 – Bélgica x Luxemburgo – Disney+
15h35 – Alemanha x Noruega – DAZN, ESPN 4 e Disney+
16h – Espanha x Inglaterra – ESPN e Disney+
Eliminatórias Sul-Americanas – Copa do Mundo Feminina
20h – Argentina x Peru – Xsports
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
20h – Operário-PR x Juventude – Disney+
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