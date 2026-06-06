Neste sábado (6), a agenda do futebol reúne uma série de amistosos internacionais preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para Brasil x Egito, Portugal x Chile, Estados Unidos x Alemanha, Inglaterra x Nova Zelândia, Argentina x Honduras e Bélgica x Tunísia. O dia também conta com a decisão da Copa do Nordeste entre Vitória x Fortaleza e um amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra os Estados Unidos.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 6 de junho de 2026):

Amistosos internacionais

10h – Bélgica x Tunísia – Sportv

14h45 – Portugal x Chile – ESPN e Disney+

15h30 – Estados Unidos x Alemanha – ESPN 4 e Disney+

17h – Inglaterra x Nova Zelândia – Sportv 3

17h – Bolívia x Escócia – ESPN e Disney+

19h – Brasil x Egito – Globo, ge tv e Sportv

19h – Turquia x Venezuela – ESPN e Disney+

21h – Argentina x Honduras – CazéTV e Xsports

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➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Clique para assistir no SporTV

Vini Jr comemora gol marcado pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Amistoso Feminino

18h30 – Brasil x Estados Unidos – Sportv 2 e ge tv

Copa do Nordeste (Final)

16h – Vitória x Fortaleza – SBT Nordeste, SportyNet e Canal do Benja

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

11h – Criciúma x Londrina – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

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