Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (06/06/2026)
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Neste sábado (6), a agenda do futebol reúne uma série de amistosos internacionais preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para Brasil x Egito, Portugal x Chile, Estados Unidos x Alemanha, Inglaterra x Nova Zelândia, Argentina x Honduras e Bélgica x Tunísia. O dia também conta com a decisão da Copa do Nordeste entre Vitória x Fortaleza e um amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra os Estados Unidos.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 6 de junho de 2026):
Amistosos internacionais
10h – Bélgica x Tunísia – Sportv
14h45 – Portugal x Chile – ESPN e Disney+
15h30 – Estados Unidos x Alemanha – ESPN 4 e Disney+
17h – Inglaterra x Nova Zelândia – Sportv 3
17h – Bolívia x Escócia – ESPN e Disney+
19h – Brasil x Egito – Globo, ge tv e Sportv
19h – Turquia x Venezuela – ESPN e Disney+
21h – Argentina x Honduras – CazéTV e Xsports
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no SporTV
Amistoso Feminino
18h30 – Brasil x Estados Unidos – Sportv 2 e ge tv
Copa do Nordeste (Final)
16h – Vitória x Fortaleza – SBT Nordeste, SportyNet e Canal do Benja
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
11h – Criciúma x Londrina – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
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