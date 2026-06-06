menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (06/06/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
06:00
Favorite o Lance! no Google
Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
imagem cameraRayan marcou seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste sábado (6), a agenda do futebol reúne uma série de amistosos internacionais preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para Brasil x Egito, Portugal x Chile, Estados Unidos x Alemanha, Inglaterra x Nova Zelândia, Argentina x Honduras e Bélgica x Tunísia. O dia também conta com a decisão da Copa do Nordeste entre Vitória x Fortaleza e um amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra os Estados Unidos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 6 de junho de 2026):

Amistosos internacionais

10h – Bélgica x Tunísia – Sportv
14h45 – Portugal x Chile – ESPN e Disney+
15h30 – Estados Unidos x Alemanha – ESPN 4 e Disney+
17h – Inglaterra x Nova Zelândia – Sportv 3
17h – Bolívia x Escócia – ESPN e Disney+
19h – Brasil x Egito – Globo, ge tv e Sportv
19h – Turquia x Venezuela – ESPN e Disney+
21h – Argentina x Honduras – CazéTV e Xsports

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no SporTV

Vini Jr comemora gol marcado pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã
Vini Jr comemora gol marcado pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Amistoso Feminino

18h30 – Brasil x Estados Unidos – Sportv 2 e ge tv

Copa do Nordeste (Final)

16h – Vitória x Fortaleza – SBT Nordeste, SportyNet e Canal do Benja

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

11h – Criciúma x Londrina – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias