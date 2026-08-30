Como Gabriel Jesus pode funcionar no ataque do Barcelona? Atacante chega para suprir a lacuna deixada por Lewandowski e Ferran Torres

Próximo de se tornar reforço do Barcelona, Gabriel Jesus chega para suprir uma carência no elenco de Hansi-Flick. Com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, o brasileiro preenche uma lacuna e dá mais opções e alternativas ao treinador alemão.

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O Lance! faz uma análise de como Gabriel Jesus pode funcionar no ataque do Barcelona, que mantém a base da equipe bicampeã da La Liga. O atleta deixa o Arsenal após uma temporada em que iniciou se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, mas que encerrou com seis gols marcados.

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Nos dois primeiros jogos da temporada, Raphinha vem sendo utilizado como um camisa nove no Barcelona devido as saídas de Lewandowski e Ferran Torres. O brasileiro foi até elogiado por Hansi-Flick após marcar três gols na La Liga. O jogador tem as companhias de Lamine Yamal, Fermín López e Gordon/Adeyemi. Em meio a esse cenário, Gabriel Jesus deve chegar para dar opções, mas talvez não entre no elenco para ser titular absoluto apesar da ausência de um camisa nove de origem. No entanto, o novo reforço atuou pouco na última temporada e disputa uma vaga com o compatriota, que vem sendo um dos nomes mais sólidos do elenco, além de ter um faro artilheiro. Caso Hansi-Flick queira manter a base do time da última temporada, Lamine Yamal jogaria no lado direito, Raphinha atuaria pela ponta esquerda, enquanto Gabriel Jesus seria o atacante central do Barcelona. No entanto, a expectativa é de que o treinador siga mantendo o que vem dando certo, mas com a possibilidade de fazer mudanças dependendo do adversário ou da situação de determinada partida. Caso o clube catalão precise de gols em um duelo que esteja empatando ou perdendo, Gabriel Jesus seria uma opção para colocar um jogador com intimidade com as redes. Independentemente de ser titular ou não, Gabriel Jesus deve ter mais minutos do que recebeu no Arsenal quando se recuperou da lesão ligamentar no joelho esquerdo. Mikel Arteta via Kai Havertz e Gyokeres como prioridades, enquanto o Barcelona não tem ninguém que faça exatamente a função exercida pelo atacante brasileiro.

Gabriel Jesus assinará um contrato até junho de 2028 com a opção de ampliar o vínculo por mais uma temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O atleta não é visto como uma opção somente a curto prazo, embora a prioridade do clube tenha sido a contratação de Julián Álvarez.

Com apenas 27 partidas disputadas na última temporada e 988 minutos jogador, Gabriel Jesus marcou seis gols e contribuiu com uma assistência. Os números mostram que o brasileiro consegue ser útil mesmo com pouco tempo em campo e voltando de uma grave lesão que interferiu em seu ritmo na sua volta.

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Gabriel Jesus também vira opção para Carlo Ancelotti

No Barcelona, Gabriel Jesus volta a virar opção para Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira com a expectativa de ter mais minutos de jogo. O atleta pode fazer uma dobradinha com Raphinha e dar ao time do treinador italiano um entrosamento que pode ser adquirido entre a dupla nos treinamentos do clube espanhol.

Gabriel Jesus não é convocado para disputar um jogo pela Seleção Brasileira desde novembro de 2023, mas disputou duas Copas do Mundo e tem um currículo de peso em suas costas.

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