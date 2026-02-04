Brasileirão: Internacional sai na frente, mas Flamengo reage e chega ao empate
Borré e Arrascaeta marcaram os gols no Maracanã
Flamengo e Internacional empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (4), pela segunda rodada do Brasileirão. No Maracanã, o Colorado abriu o placar com Borré, ainda no primeiro tempo, em jogada de contra-ataque. Já na segunda etapa, o Rubro-Negro, que chegou perto da virada, deixou tudo igual com Arrascaeta (de pênalti).
Como foi o jogo
O jogo começou quente no Maracanã, com entradas fortes, que resultaram em dois cartões amarelos antes mesmo dos primeiros cinco minutos. Na equipe de Filipe Luís, Lucas Paquetá iniciou a partida atuando pelo lado direito do campo, fazendo dobradinha com Emerson Royal. Em certos momentos, o meio chegou a fazer a função de camisa 9, quando Bruno Herrique caia pelos lados.
O Rubro-Negro teve o controle da bola durante o confronto, mas caiu na isca do Internacional. Aos 47', em erros de passe de Paquetá, o Colorado saiu em contra-ataque. Ao receber a bola, Borré tirou Léo Ortiz da jogada e deu um toquezinho na saída do goleiro Rossi.
A partir desse momento, a torcida do Flamengo começou a cobrar a equipe, pedindo, principalmente, raça. A grande vítima dos torcedores foi Royal, vaiado quando encostava na bola. Além do lateral, outros jogadores não foram bem, como o atacante Bruno Henrique.
Segundo tempo
Com Varela no lugar de Royal e Bruno Henrique na vaga de Pedro, o Flamengo buscou dar uma outra cara ao time. Entretanto, o Internacional, logo na saída de bola, levou perigo, com Carbonero, ao goleiro Rossi. No lance seguinte, o Rubro-Negro assustou o Colorado com Arrascaeta.
O cenário mudou para o time mandante quando Varela, aos 20 minutos, foi derrubado dentro da área por Bernabei. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, imediatamente, apontou para a marca do pênalti. Arrascaeta foi para a cobrança e não desperdiçou. Em resumo, o time carioca contou com uma outra postura no segundo tempo, fazendo com que a equipe gaúcha ficasse retraída no campo de defesa. Entretanto, não conseguiu a virada.
Próximos jogos
O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. No sábado, encara o Sampaio Corrêa no Maracanã. Já o Internacional, no domingo, encara o São Luiz pelo Gaúchão.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X INTERNACIONAL
2ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Borré, 47'/1° (0-1), Arrascaeta, 23'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Paquetá, De La Cruz, Varela e Samuel Lino (FLA); Ronaldo e Vitinho (INT)
🟥 Cartão vermelho: -
Escalações
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Lucas Paquetá (Carrascal), Cebolinha (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Pedro).
Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado (Felix Torres), Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Bruno Henrique), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho (Braian Aguirre), Rafael Borré (Alerrandro) e Carbonero (Thiago Maia).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Tudo sobre
