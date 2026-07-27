Paquetá treina com o elenco e se aproxima de retorno aos jogos do Flamengo Meia está recuperado de lesão muscular e será observado diariamente pela comissão

Lucas Paquetá está cada vez mais próximo de retornar aos jogos do Flamengo. O meia, que esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, treinou pela primeira vez no campo com os companheiros no Ninho do Urubu, nesta segunda (27), e mostrou estar recuperado da lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. A partir de agora, o jogador será observado diariamente pela comissão técnica de Leonardo Jardim, que avaliará a evolução do seu condicionamento físico.

Internamente, o Flamengo trabalha para ter Paquetá 100% na partida contra o Cruzeiro, no dia 12 de agosto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Diante desse cenário, o meio-campista pode ser relacionado para partidas anteriores, como o confronto com o Internacional, nesta quarta-feira.

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Paquetá durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Paquetá será relacionado para Internacional x Flamengo?

A presença de Lucas Paquetá no jogo em Porto Alegre, porém, ainda está indefinida. Antes da viagem para o Sul do Brasil, o Flamengo realiza mais um treino no Rio de Janeiro, na terça-feira.

Por conta do planejamento para a partida contra o Cruzeiro, a comissão técnica não quer pular etapas e, por isso, não tem "pressa" para acelerar o retorno do meia.

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Flamengo lida com cautela com jogadores recuperados do departamento médico

Na partida contra o São Paulo, o técnico Jardim optou por não relacionar o zagueiro Léo Ortiz, que havia se recuperado de um problema físico. A decisão do treinador ocorreu justamente por conta do pouco tempo de preparação do defensor.

— Eu acho muita graça às muitas perguntas sobre o Ortiz. É um jogador que fez dois treinos, e acho que pessoas como vocês, que são entendidas de futebol, consideram normal um jogador fazer dois treinos e voltar a ser opção para um jogo. Eu acho que não.

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A declaração, de certa forma, é um indicativo de que a presença de Paquetá contra o Internacional é improvável.

Outros nomes do Flamengo no departamento médico

Com a recuperação do meio-campista, o Flamengo tem atualmente apenas dois jogadores no departamento médico: os atacantes Gonzalo Plata, que trata uma tendinite no joelho direito, e Luiz Araújo, que está em processo de transição física.

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