Hugo Calderano nas oitavas do China Smash; horário e onde assistir
Brasileiro tem pela frente o chinês Zhou Qihao
Depois das vitórias sobre o japonês Hiroto Shinozuka e o francês Simon Gauzy, Hugo Calderano volta à mesa do China Smash nesta quinta-feira. Dessa vez, o brasileiro, número 3 do mundo, enfrenta o chinês Zhou Qihao (34º, de 28 anos), pelas oitavas de final. A partida começa às 7h35 (de Brasília), com transmissão da CazéTV, do Sportv e do canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.
Será apenas a segunda vez que o mesatenista carioca enfrenta o rival. A primeira foi em 2011, no Mundial de Cadetes, em San Juan, no México, com triunfo do atleta da China.
Calderano, que, há duas semanas, foi vice do WTT de Macau, também na China, sabe que o duelo desta quinta será perigoso:
- Vai ser uma partida dura. Ele é um grande jogador, tem ótimos golpes, então tenho que, mais uma vez, estar na minha melhor forma na próxima rodada para avançar.
Quem avançar enfrenta, nas quartas de final, o chinês Xiang Peng (9º) ou o francês Flavien Coton (52º).
Façanha nas duplas mistas
Nesta quarta-feira, nas duplas mistas, Calderano e Bruna Takahashi derrotaram os espanhóis Álvaro Robles/Maria Xiao, por 11/6, 11/8 e 11/8, e estão nas semifinais, em feito inédito para o tênis de mesa brasileiro nesse nível de competição.
Brasileiro vive o melhor ano da carreira
Aos 29 anos, Calderano vive a melhor temporada da carreira, com o título da Copa do Mundo, em abril, e o vice Mundial, no mês seguinte. De lá até a final em Macau, ele também triunfou nos WTT da Eslovênia, Buenos Aires e Foz do Iguaçu. Desde a histórica conquista da Copa do Mundo, o brasileiro ganhou 34 dos 37 jogos no individual.
HUGO CALDERANO x ZHOU QIHAO
OITAVAS DE FINAL- CHINA SMASH
🏟️ Local: Pequim, na China
🎾 Fase: Segunda rodada
🕰️ Dia e horário: quinta-feira, 2 de outubro, às 7h35 (de Brasília)
📺 Onde assistir: Cazé TV, Sportv e canal do World Table Tennis (WTT) no YouTube
