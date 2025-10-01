Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem e são semifinalistas do China Smash

A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceu os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/8, na manhã desta quarta-feira (1º). Com a vitória no China Smash, os mesatenistas avançaram para as semifinais, marcando a primeira vez na história que uma dupla brasileira chega a esta fase em uma competição deste nível.

A partida que vai definir os adversários dos brasileiros aida não aconteceu, mas fica entre as duplas chinesas: CHEN Yuanyu e KUAI Man, e WANG Chuqin e SUN Yingsha. A semifinal acontece nesta quinta (2), às 9h55 (de Brasília).

Na primeira rodada, a dupla brasileira venceu os anfitriões Xue Fei e Qian Tianyi por 3 sets a 1, nas parciais de 11/7, 4/11, 11/9 e 11/8. Enquanto os espanhóis superaram Akash Pal e Minhyung Jee por 3 sets a 2.

Como foi o jogo?

O primeiro set começou equilibrado, especialmente com Bruna explorando o backhand da adversária, que manteve a intensidade até a metade da parcial. Na reta final, os adversários tiveram mais erros não forçados, e a dupla brasileira fechou em 11 a 6.

Na segunda etapa, os brasileiros chegaram a abrir uma vantagem de quatro pontos, mas que logo foi recuperada pelos adversários, especialmente por Xiao, que fez bons saques. Apesar dos esforços, os espanhóis não conseguiram virar o jogo, e Hugo e Bruna fecharam a partida em 11 a 8.

A terceira parcial começou de forma diferente, com os europeus largando na frente. No entanto, a vantagem logo foi alcançada pelos brasileiros. No último ponto do jogo, Hugo fez uma boa devolução de saque e foi recompensado pelo erro de Robles, fechando a partida em 11 a 8.

Com o resultado, os brasileiros já garantiram 2.610 pontos no próximo ranking, subindo para a sétima posição. Caso cheguem à final, chegam pelo menos a 3.310 pontos e à quarta posição no ranking.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi na dupla mista de Foz do Iguaçu (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Hugo Calderano continua vivo na disputa individual

No individual, Hugo Calderano venceu o francês Simon Gauzy por 3 sets a 1 e garantiu a vaga nas oitavas de final da competição. Seu adversário será Zhou Quiao, sem data e horário definidos.

-Vai ser uma partida dura. Ele é um grande jogador, tem ótimos golpes, então tenho que, mais uma vez, estar na minha melhor forma na próxima rodada para avançar - afirmou Hugo sobre seu próximo duelo.

Bruna takahashi, por sua vez, perdeu para Zhu Yuling nesta terça-feira (30) por 3 sets a 0, com parciais de 11/2, 20/18 e 11/7, e está eliminada do China Smash.