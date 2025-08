Hugo Calderano está a apenas uma vitória de mais um título nessa que é a melhor temporada de sua carreira, aos 29 anos. Neste domingo (3), às 18h (de Brasília), o adversário do brasileiro, número 3 do mundo e principal cabeça de chave, na final do WTT de Foz do Iguaçu, no Paraná, é o alemão Benedikt Duda, 12º do mundo e segundo favorito do torneio, de 31 anos.

O brasileiro e o alemão entram em quadra logo após a premiação das simples femininas.



Os dois finalistas chegaram à decisão com vitórias tranquilas nas semifinais, também neste domingo (3). Enquanto o afnitrião eliminou o sul-coreano Junsung por 3 sets a 0, seu adversário impôs o mesmo placar ao compatriota Dimitrij Ovtcharov.

Duda é o segundo alemão que cruza o caminho do atual campeão da Copa do Mundo no Paraná. Na estreia, Calderano derrotou Wim Verdonschot, por 3 sets a 1.



Quem é Hugo Calderano

Campeão da Copa do Mundo em abril de 2025, num feito inédito para o tênis de mesa do continente, desbancando os três melhores do ranking mundial, o mesa-tenista carioca começou a praticar a modalidade ainda criança, inicialmente em brincadeiras com o pai.

Em entrevista exclusiva ao Lance! para o programa "Heróis Olímpicos", em outubro de 2023, o brasileiro detalhou os primeiros passos no esporte e relatou como se deu a virada de chave para se tornar um dos melhores do planeta.

- Eu sempre tive um certo talento. E o principal foi conseguir sempre evoluir muito rápido: quando tinha jogadores no meu nível, no ano seguinte eu já estava melhor. Mas ninguém, nem eu, nem minha família, nem meus treinadores podiam imaginar que eu pudesse chegar tão longe, ter resultados tão expressivos. Mas acreditavam que eu pudesse ser um bom atleta, jogasse pela Seleção Brasileira, tivesse uma carreira internacional. Só mais para frente, com 13, 14 anos, decidi me profissionalizar. Mas com 18 que fui vendo que meu potencial realmente era maior do que isso, que podia chegar muito mais longe - contou.

Assista à entrevista completa abaixo.