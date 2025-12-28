menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Roma x Genoa: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Equipes não vivem grande fase no mês de dezembro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/12/2025
11:29
Roma e Genoa se enfrentam neste segunda-feira (29), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraRoma e Genoa se enfrentam neste segunda-feira (29), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Roma recebe o Genoa, nesta segunda-feira (29), às 16h45 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido na ESPN e no Disney+ Premium.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No último compromisso do ano, a Roma tem a chance de dar uma resposta após três derrotas nos últimos quatro jogos. A equipe de Gasperini tem a oportunidade de recuperar a 4ª colocação, que está com a Juventus, e não perder de vista outros adversários na briga pelo título do Campeonato Italiano.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Roma-escudo-onde-assistir
ROM
GEN
17ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
Segunda-feira, 29 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)
Local
Estádio Olímpico, Roma (ITA)
Árbitro
Marco Di Bello
Assistentes
Alessandro Costanzo e Pietro Dei Giudici
Var
Alessandro Prontera
Onde assistir

Assim como a Roma, o Genoa não vem em grande fase após duas derrotas consecutivas, mas luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Com 14 pontos e na 17ª colocação, a equipe de De Rossi não tem chances de entrar no Z-3 antes do fim do ano, mas tenta ganhar um respiro para 2026.

Tudo sobre o jogo entre Roma x Genoa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Roma 🆚 Genoa
17ª rodada – Campeonato Italiano

📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔴 Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)
Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Baldanzi; Dybala.

🔵🔴 Genoa (Técnico: Daniele De Rossi)
Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Roma e Genoa se enfrentam neste segunda-feira (29), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
Roma e Genoa se enfrentam neste segunda-feira (29), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias