Roma x Genoa: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
Equipes não vivem grande fase no mês de dezembro
A Roma recebe o Genoa, nesta segunda-feira (29), às 16h45 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido na ESPN e no Disney+ Premium.
No último compromisso do ano, a Roma tem a chance de dar uma resposta após três derrotas nos últimos quatro jogos. A equipe de Gasperini tem a oportunidade de recuperar a 4ª colocação, que está com a Juventus, e não perder de vista outros adversários na briga pelo título do Campeonato Italiano.
Ficha do jogo
Assim como a Roma, o Genoa não vem em grande fase após duas derrotas consecutivas, mas luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Com 14 pontos e na 17ª colocação, a equipe de De Rossi não tem chances de entrar no Z-3 antes do fim do ano, mas tenta ganhar um respiro para 2026.
Tudo sobre o jogo entre Roma x Genoa (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Roma 🆚 Genoa
17ª rodada – Campeonato Italiano
📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de dezembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🔴 Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)
Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Baldanzi; Dybala.
🔵🔴 Genoa (Técnico: Daniele De Rossi)
Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
