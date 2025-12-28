Roma x Genoa: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A Roma recebe o Genoa, nesta segunda-feira (29), às 16h45 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto do Campeonato Inglês será transmitido na ESPN e no Disney+ Premium.

No último compromisso do ano, a Roma tem a chance de dar uma resposta após três derrotas nos últimos quatro jogos. A equipe de Gasperini tem a oportunidade de recuperar a 4ª colocação, que está com a Juventus, e não perder de vista outros adversários na briga pelo título do Campeonato Italiano.

Ficha do jogo ROM GEN 17ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora Segunda-feira, 29 de dezembro, às 16h45 (de Brasília) Local Estádio Olímpico, Roma (ITA) Árbitro Marco Di Bello Assistentes Alessandro Costanzo e Pietro Dei Giudici Var Alessandro Prontera Onde assistir

Assim como a Roma, o Genoa não vem em grande fase após duas derrotas consecutivas, mas luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Com 14 pontos e na 17ª colocação, a equipe de De Rossi não tem chances de entrar no Z-3 antes do fim do ano, mas tenta ganhar um respiro para 2026.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔴 Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Baldanzi; Dybala.

🔵🔴 Genoa (Técnico: Daniele De Rossi)

Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

