França x Suécia Palpite – Análise e odds (30/06)

Veja os principais palpites de França x Suécia pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: França vencer com handicap -1,5 gols – 1,66 na Br4bet Apostas com boas chances de acontecer: Mais de 2,5 gols na partida – 1,50 na VBet Placar previsto: França 3 x 1 Suécia – 11,00 na Br4bet Aposta ousada: França vencer ambos os tempos – 2,54 na BetMGM

A França enfrenta a Suécia na 16-avos de final da Copa do Mundo 2026, na terça-feira (30), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Les Bleus chegam como grande favorita depois de uma campanha perfeita na fase de grupos, com três vitórias consecutivas e 10 gols marcados, e buscam manter a trajetória rumo ao terceiro título mundial.

A Suécia, comandada por Graham Potter, se classificou como um dos oito melhores terceiros colocados após terminar em terceiro no Grupo F e tenta surpreender a potência francesa com um trio ofensivo formado por Alexander Isak, Viktor Gyokeres e Anthony Elanga. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para França x Suécia pela Copa do Mundo

A França é favorita para a partida, o que torna suas odds relativamente menores. Por isso, os palpites mais interessantes envolvem diferença de gols, handicap e a possibilidade de a seleção francesa vencer os dois tempos. Aproveite para apostar em plataformas com bônus de cadastro grátis.

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Análise da partida - Nível de dificuldade sobe para a Suécia

A França foi dominante na fase de grupos e encerrou a primeira etapa com nove pontos, sem nenhuma derrota.

Na estreia, a seleção de Didier Deschamps venceu Senegal por 3 x 1, em Nova York, com dois gols de Kylian Mbappé, que se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa com 58 gols, superando Olivier Giroud.

Na segunda rodada, veio a goleada por 3 x 0 sobre o Iraque, na Filadélfia, com mais dois gols de Mbappé, que alcançou 100 jogos pela seleção e igualou Miroslav Klose com 16 gols em Copas do Mundo.

O encerramento da fase de grupos trouxe a vitória por 4 x 1 sobre a Noruega, em Boston, com hat-trick de Ousmane Dembélé nos primeiros 32 minutos e gol de Désiré Doué nos acréscimos, configurando a primeira vez que a França vence os três jogos da fase de grupos desde 1998.

A Suécia trilhou um caminho bem diferente no Grupo F, que terminou como o mais goleado da primeira fase, com 21 gols.

Na estreia, a seleção de Potter aplicou uma goleada de 5 x 1 sobre a Tunísia, em Monterrey, com dois gols de Yasin Ayari.

A euforia, no entanto, durou pouco: na rodada seguinte, a Holanda devolveu o mesmo placar de 5 x 1, em Houston, e a Suécia se tornou a primeira seleção na história das Copas a vencer a estreia por quatro ou mais gols de diferença e perder o jogo seguinte por quatro ou mais.

Na rodada final, o empate em 1 x 1 com o Japão, em Arlington, garantiu a classificação como terceiro colocado, mas cobrou um preço: o zagueiro Isak Hien sofreu uma lesão no isquiotibial esquerdo e foi cortado do restante do torneio.

Confrontos diretos entre França e Suécia

O histórico entre as duas seleções é amplamente favorável à França, que venceu 12 dos 23 confrontos, contra seis vitórias suecas e cinco empates.

Os franceses venceram os quatro jogos mais recentes contra a Suécia, uma sequência que começou com a vitória por 2 x 1 pelas eliminatórias da Copa de 2018, em Paris, e inclui os dois duelos da Liga das Nações 2020, quando a França venceu por 1 x 0 fora e 4 x 2 em casa.

A última vitória sueca aconteceu em junho de 2017, quando a seleção nórdica venceu por 2 x 1 em Solna, pelas eliminatórias da Copa de 2018, resultado que foi revertido no jogo da volta com triunfo francês por 2 x 1.

Notícias de França x Suécia

França: desfalques e dúvidas

A principal dúvida na escalação francesa é o zagueiro William Saliba, do Arsenal, que aparece como incerto na lista de relacionados.

Caso Saliba não tenha condições de jogo, Ibrahima Konaté, do Liverpool, deve ser o substituto natural ao lado de Dayot Upamecano, do Bayern de Munique.

No ataque, Deschamps tem o luxo de poder escolher entre Dembélé, Doué, Michael Olise e Bradley Barcola para acompanhar Mbappé no setor ofensivo, todos com participações decisivas na fase de grupos.

O trio de meio-campo com Aurélien Tchouaméni e Manu Koné tem dado conta do recado e oferece equilíbrio entre marcação e transição.

A tendência é que a França repita a base dos jogos contra Senegal e Iraque, com Mike Maignan no gol, Théo Hernandez e Jules Koundé nas laterais, e o quarteto ofensivo liderado por Mbappé.

Provável escalação da França (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Théo Hernandez; Tchouaméni e Koné; Dembélé, Olise e Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Suécia: desfalques e dúvidas

O grande problema da Suécia é a ausência confirmada do zagueiro Isak Hien, da Atalanta, que sofreu lesão no isquiotibial esquerdo durante o empate com o Japão e foi cortado do restante da Copa.

A Federação Sueca confirmou que Hien não terá condições de seguir na competição, o que obriga Potter a reorganizar a defesa.

O capitão Victor Lindelof, da Aston Villa, também é dúvida após sentir dores no final da partida contra o Japão e ser substituído aos 87 minutos.

Caso Lindelof não tenha condições, Carl Starfelt, do Celta de Vigo, deve assumir a posição central ao lado de Gustaf Lagerbielke.

No gol, a tendência é que Kristoffer Nordfeldt, o mais experiente do elenco com 21 jogos pela seleção, assuma a titularidade no lugar de Jacob Widell Zetterstrom.

A linha ofensiva com Isak, Gyokeres e Elanga é o trunfo da Suécia, mas precisará de mais proteção defensiva do que teve contra a Holanda.

Provável escalação da Suécia (3-4-3): Nordfeldt; Lindelof, Lagerbielke e Gudmundsson; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari e Stroud; Elanga, Gyokeres e Isak. Técnico: Graham Potter.

Destaques individuais de França x Suécia

Destaque da França Kylian Mbappé 4 Gols na Copa do Mundo 2026 16 Gols em Copas do Mundo na carreira (2.º na história) 60 Gols pela seleção francesa (recorde absoluto) 101 Jogos pela seleção da França Destaque da Suécia Alexander Isak 3 Assistências na Copa 2026 (líder do torneio) 17 Gols pela seleção sueca em 58 jogos 4 Participações em gols na fase de grupos (gols + assistências) 58 Jogos pela seleção da Suécia

Os técnicos - Experiência contra reinvenção

Didier Deschamps

Deschamps é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol francês, tanto como jogador quanto como técnico, e comanda a seleção desde 2012.

Sob sua direção, a França venceu a Copa do Mundo de 2018 e foi finalista em 2022, perdendo nos pênaltis para a Argentina, e agora busca a terceira final consecutiva com um elenco que muitos consideram o mais profundo do torneio.

Graham Potter

Potter assumiu a seleção sueca em 2024 e conduziu a equipe de volta a um grande torneio pela primeira vez desde a Copa de 2018, após a ausência no Mundial de 2022 e na Eurocopa 2024.

O treinador inglês trouxe organização e flexibilidade tática à Suécia, mas enfrenta o maior teste de sua carreira internacional contra a seleção mais talentosa do torneio, agravado pela perda de Hien na defesa.

Análise tática de França x Suécia

A França opera com um 4-2-3-1 fluido em que os pontas Dembélé e Doué têm liberdade para cortar para dentro e criar superioridade numérica na zona central, enquanto os laterais Koundé e Théo Hernandez avançam para ocupar a amplitude.

Mbappé atua como referência no ataque, mas se movimenta constantemente para os espaços entre as linhas, dificultando a marcação individual.

A Suécia deve adotar uma formação com três zagueiros para tentar anular a superioridade ofensiva francesa, mas a perda de Hien compromete a solidez do sistema.

Os alas suecos precisarão cobrir grandes espaços e a tendência é que Potter priorize transições rápidas, aproveitando a velocidade de Elanga e a capacidade de finalização de Gyokeres e Isak como armas no contra-ataque.

O ponto vulnerável da Suécia ficou exposto contra a Holanda: quando pressionada com intensidade, a defesa cede espaços entre os zagueiros e os jogadores de meio-campo, exatamente o tipo de brecha que Dembélé e Olise exploram com qualidade.

Prognóstico de placar exato para França x Suécia

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Previsão de placar França 3 x 1 Suécia - Odd 11,00 na Br4bet A França chega como grande favorita após campanha perfeita na fase de grupos, com 10 gols marcados em três jogos. A Suécia tem qualidade ofensiva com Isak, Gyökeres e Elanga, mas a defesa sofreu cinco gols contra a Holanda e perdeu o zagueiro Isak Hien por lesão. O cenário aponta para domínio francês com gol de consolação sueco. A França venceu os três jogos da fase de grupos e marcou 10 gols, a melhor marca ofensiva entre todos os primeiros colocados Mbappé tem quatro gols no torneio e é o segundo maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols A Suécia perdeu o zagueiro Isak Hien por lesão no isquiotibial e terá de reorganizar a linha defensiva A defesa sueca sofreu sete gols em três jogos, incluindo cinco contra a Holanda em Houston A França venceu 12 dos 23 confrontos diretos contra a Suécia na história, incluindo os quatro mais recentes

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