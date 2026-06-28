França x Suécia Palpite – Análise e odds (30/06)
Veja os principais palpites de França x Suécia pela Copa do Mundo 2026
A França enfrenta a Suécia na 16-avos de final da Copa do Mundo 2026, na terça-feira (30), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.
Les Bleus chegam como grande favorita depois de uma campanha perfeita na fase de grupos, com três vitórias consecutivas e 10 gols marcados, e buscam manter a trajetória rumo ao terceiro título mundial.
A Suécia, comandada por Graham Potter, se classificou como um dos oito melhores terceiros colocados após terminar em terceiro no Grupo F e tenta surpreender a potência francesa com um trio ofensivo formado por Alexander Isak, Viktor Gyokeres e Anthony Elanga. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.
Melhores palpites para França x Suécia pela Copa do Mundo
A França é favorita para a partida, o que torna suas odds relativamente menores. Por isso, os palpites mais interessantes envolvem diferença de gols, handicap e a possibilidade de a seleção francesa vencer os dois tempos. Aproveite para apostar em plataformas com bônus de cadastro grátis.
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Análise da partida - Nível de dificuldade sobe para a Suécia
A França foi dominante na fase de grupos e encerrou a primeira etapa com nove pontos, sem nenhuma derrota.
Na estreia, a seleção de Didier Deschamps venceu Senegal por 3 x 1, em Nova York, com dois gols de Kylian Mbappé, que se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa com 58 gols, superando Olivier Giroud.
Na segunda rodada, veio a goleada por 3 x 0 sobre o Iraque, na Filadélfia, com mais dois gols de Mbappé, que alcançou 100 jogos pela seleção e igualou Miroslav Klose com 16 gols em Copas do Mundo.
O encerramento da fase de grupos trouxe a vitória por 4 x 1 sobre a Noruega, em Boston, com hat-trick de Ousmane Dembélé nos primeiros 32 minutos e gol de Désiré Doué nos acréscimos, configurando a primeira vez que a França vence os três jogos da fase de grupos desde 1998.
A Suécia trilhou um caminho bem diferente no Grupo F, que terminou como o mais goleado da primeira fase, com 21 gols.
Na estreia, a seleção de Potter aplicou uma goleada de 5 x 1 sobre a Tunísia, em Monterrey, com dois gols de Yasin Ayari.
A euforia, no entanto, durou pouco: na rodada seguinte, a Holanda devolveu o mesmo placar de 5 x 1, em Houston, e a Suécia se tornou a primeira seleção na história das Copas a vencer a estreia por quatro ou mais gols de diferença e perder o jogo seguinte por quatro ou mais.
Na rodada final, o empate em 1 x 1 com o Japão, em Arlington, garantiu a classificação como terceiro colocado, mas cobrou um preço: o zagueiro Isak Hien sofreu uma lesão no isquiotibial esquerdo e foi cortado do restante do torneio.
Confrontos diretos entre França e Suécia
O histórico entre as duas seleções é amplamente favorável à França, que venceu 12 dos 23 confrontos, contra seis vitórias suecas e cinco empates.
Os franceses venceram os quatro jogos mais recentes contra a Suécia, uma sequência que começou com a vitória por 2 x 1 pelas eliminatórias da Copa de 2018, em Paris, e inclui os dois duelos da Liga das Nações 2020, quando a França venceu por 1 x 0 fora e 4 x 2 em casa.
A última vitória sueca aconteceu em junho de 2017, quando a seleção nórdica venceu por 2 x 1 em Solna, pelas eliminatórias da Copa de 2018, resultado que foi revertido no jogo da volta com triunfo francês por 2 x 1.
Notícias de França x Suécia
França: desfalques e dúvidas
A principal dúvida na escalação francesa é o zagueiro William Saliba, do Arsenal, que aparece como incerto na lista de relacionados.
Caso Saliba não tenha condições de jogo, Ibrahima Konaté, do Liverpool, deve ser o substituto natural ao lado de Dayot Upamecano, do Bayern de Munique.
No ataque, Deschamps tem o luxo de poder escolher entre Dembélé, Doué, Michael Olise e Bradley Barcola para acompanhar Mbappé no setor ofensivo, todos com participações decisivas na fase de grupos.
O trio de meio-campo com Aurélien Tchouaméni e Manu Koné tem dado conta do recado e oferece equilíbrio entre marcação e transição.
A tendência é que a França repita a base dos jogos contra Senegal e Iraque, com Mike Maignan no gol, Théo Hernandez e Jules Koundé nas laterais, e o quarteto ofensivo liderado por Mbappé.
Provável escalação da França (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Théo Hernandez; Tchouaméni e Koné; Dembélé, Olise e Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Suécia: desfalques e dúvidas
O grande problema da Suécia é a ausência confirmada do zagueiro Isak Hien, da Atalanta, que sofreu lesão no isquiotibial esquerdo durante o empate com o Japão e foi cortado do restante da Copa.
A Federação Sueca confirmou que Hien não terá condições de seguir na competição, o que obriga Potter a reorganizar a defesa.
O capitão Victor Lindelof, da Aston Villa, também é dúvida após sentir dores no final da partida contra o Japão e ser substituído aos 87 minutos.
Caso Lindelof não tenha condições, Carl Starfelt, do Celta de Vigo, deve assumir a posição central ao lado de Gustaf Lagerbielke.
No gol, a tendência é que Kristoffer Nordfeldt, o mais experiente do elenco com 21 jogos pela seleção, assuma a titularidade no lugar de Jacob Widell Zetterstrom.
A linha ofensiva com Isak, Gyokeres e Elanga é o trunfo da Suécia, mas precisará de mais proteção defensiva do que teve contra a Holanda.
Provável escalação da Suécia (3-4-3): Nordfeldt; Lindelof, Lagerbielke e Gudmundsson; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari e Stroud; Elanga, Gyokeres e Isak. Técnico: Graham Potter.
Destaques individuais de França x Suécia
Os técnicos - Experiência contra reinvenção
Didier Deschamps
Deschamps é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol francês, tanto como jogador quanto como técnico, e comanda a seleção desde 2012.
Sob sua direção, a França venceu a Copa do Mundo de 2018 e foi finalista em 2022, perdendo nos pênaltis para a Argentina, e agora busca a terceira final consecutiva com um elenco que muitos consideram o mais profundo do torneio.
Graham Potter
Potter assumiu a seleção sueca em 2024 e conduziu a equipe de volta a um grande torneio pela primeira vez desde a Copa de 2018, após a ausência no Mundial de 2022 e na Eurocopa 2024.
O treinador inglês trouxe organização e flexibilidade tática à Suécia, mas enfrenta o maior teste de sua carreira internacional contra a seleção mais talentosa do torneio, agravado pela perda de Hien na defesa.
Análise tática de França x Suécia
A França opera com um 4-2-3-1 fluido em que os pontas Dembélé e Doué têm liberdade para cortar para dentro e criar superioridade numérica na zona central, enquanto os laterais Koundé e Théo Hernandez avançam para ocupar a amplitude.
Mbappé atua como referência no ataque, mas se movimenta constantemente para os espaços entre as linhas, dificultando a marcação individual.
A Suécia deve adotar uma formação com três zagueiros para tentar anular a superioridade ofensiva francesa, mas a perda de Hien compromete a solidez do sistema.
Os alas suecos precisarão cobrir grandes espaços e a tendência é que Potter priorize transições rápidas, aproveitando a velocidade de Elanga e a capacidade de finalização de Gyokeres e Isak como armas no contra-ataque.
O ponto vulnerável da Suécia ficou exposto contra a Holanda: quando pressionada com intensidade, a defesa cede espaços entre os zagueiros e os jogadores de meio-campo, exatamente o tipo de brecha que Dembélé e Olise exploram com qualidade.
Prognóstico de placar exato para França x Suécia
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