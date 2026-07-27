Fluminense x Bahia terá Raphael Claus no comando da arbitragem Duelo será disputado no Maracanã, na próxima quarta-feira (29)

A CBF definiu a equipe de arbitragem para o confronto entre Fluminense e Bahia, marcado para esta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O paulista Raphael Claus será o árbitro da partida.

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O árbitro terá como assistentes Danilo Ricardo Simon Manis, também de São Paulo, e Leila Naiara Moreira da Cruz, do Distrito Federal. O VAR ficará sob responsabilidade de Daiane Muniz, igualmente do quadro da Federação Paulista.

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Arbitragem completa de Fluminense x Bahia

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Quarto árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

VAR: Daiane Muniz (SP)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)

AVAR2: Thiago Luis Scarascati (SP)

Fluminense tem histórico negativo com Claus

O retrospecto do Fluminense em partidas com a arbitragem de Raphael Claus fica longe de ser positivo. O Tricolor soma 13 vitórias, 10 empates e 27 derrotas em 50 jogos com o paulista como árbitor principal, um aproveitamento de 32,67%.

Nesta temporada, Claus comandou a arbitragem em dois jogos do Tricolor, nos clássicos contra Vasco e Flamengo, ambos pelo Campeonato Brasileiro. O Flu saiu derrotado nas duas oportunidades.

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Confronto direto na parte de cima da tabela

O jogo coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela. O Fluminense inicia a rodada na quarta colocação, com 33 pontos, enquanto o Bahia ocupa o sexto lugar, com 31.

As duas equipes chegam ao confronto após empates na rodada anterior do Brasileirão. O Fluminense ficou no 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre. O Bahia também empatou por 1 a 1, diante do Corinthians, em Salvador.

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O duelo no Maracanã pode alterar a parte de cima da classificação, já que a diferença entre os clubes é de apenas dois pontos.

Raphael Claus será o árbitro de Fluminense x Bahia (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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