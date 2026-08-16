Flamengo passa por cima do Mirassol e encosta no Palmeiras
Rubro-Negro domina no Maião, faz 5 a 1 e diminui distância para o líder do Brasileirão
O Flamengo passou por cima do Mirassol e venceu por 5 a 1 neste domingo (16), no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carrascal abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo, Pedro, duas vezes, e Samuel Lino transformaram o domínio rubro-negro em goleada na etapa final. João Victor descontou para os donos da casa.
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O resultado aproxima o Flamengo do Palmeiras na disputa pela liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro entrou na rodada seis pontos atrás do time paulista e ainda tem um jogo a menos na competição. A vitória também dá moral antes da decisão pela Libertadores. O alviverde tropeçou contra o Fluminense no sábado, e agora a diferença ficou em apenas três pontos. Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam no segundo turno. O Rubro-Negro depende apenas de si para ser campeão brasileiro.
Flamengo controla primeiro tempo e sai na frente
O Flamengo começou tomando a iniciativa e criou perigo logo nos primeiros segundos, quando Carrascal finalizou, Walter defendeu e Plata quase marcou no rebote. O Rubro-Negro controlou a posse e encontrou o gol aos 21 minutos. Varela cruzou, Walter falhou ao tentar segurar, Plata recuperou e serviu Carrascal, que completou para a rede.
O time carioca ainda teve oportunidades para ampliar, principalmente com Plata e o próprio Carrascal. O Mirassol levou pouco perigo, mas quase empatou nos acréscimos: Bruno Santos ganhou pelo alto após escanteio e cabeceou firme, mas Varela salvou em cima da linha. No último lance, Denilson derrubou Carrascal quando o colombiano partiria livre em contra-ataque. O árbitro mostrou apenas o amarelo, para reclamação dos jogadores do Flamengo.
Flamengo atropela no segundo tempo
Se o primeiro tempo teve controle, o segundo virou atropelo. Aos sete minutos, Pedro tocou para Carrascal, que encontrou Luiz Araújo. O atacante limpou a marcação com tranquilidade e bateu para fazer o segundo.
Três minutos depois, Ayrton Lucas foi lançado em profundidade, chegou à linha de fundo e rolou para Pedro completar com categoria: 3 a 0. O camisa 9 voltou a aparecer aos 20. Em contra-ataque rápido, Carrascal avançou pela direita, percebeu a passagem de Pedro e fez o passe. O centroavante tirou Neto Moura da jogada e bateu no canto de Walter para marcar o quarto.
Com a vantagem confortável, o Flamengo começou a administrar o elenco pensando também na Libertadores. Leonardo Jardim promoveu uma série de mudanças e colocou Samuel Lino, Evertton Araújo, Jorginho, Johnny e Arrascaeta.
O Mirassol conseguiu descontar aos 31. Reinaldo cobrou escanteio, João Victor ganhou pelo alto e cabeceou. A bola ainda tocou em Carrascal antes de entrar.
A reação parou por aí. O Flamengo administrou a larga vantagem e confirmou uma vitória contundente fora de casa, importante tanto para a perseguição ao Palmeiras no Brasileirão quanto para chegar fortalecido à sequência decisiva da temporada.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O quarto gol resumiu a superioridade do Flamengo. Em um contra-ataque com ampla vantagem numérica, Carrascal teve tranquilidade para esperar a passagem de Pedro. O camisa 9 recebeu, tirou Neto Moura da jogada e finalizou no canto. Eficiência máxima do artilheiro do Brasileirão em um momento no qual o Mirassol já não conseguia acompanhar o ritmo rubro-negro.
Deu aula 🏅
Pedro comandou o ataque do Flamengo. O centroavante marcou duas vezes no segundo tempo, participou da construção do gol de Luiz Araújo e foi uma referência constante para o setor ofensivo. Quando o Rubro-Negro acelerou, o camisa 9 foi decisivo e assumiu a titularidade do Brasileirão.
Confira as informações de Mirassol x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
Mirassol 1 x 5 Flamengo
Brasileirão - 23ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)
🥅 Gols: Carrascal, 21'/1ºT (FLA); Luiz Araújo, 7'/2ºT (FLA); Pedro, 10'/2ºT e 20'/2ºT (FLA); Samuel Lino, 28'/2ºT (FLA); João Victor, 31'/2ºT (MIR)
🟨 Cartões amarelos: Denilson, Neto Moura e Gustavo Cazonatti (MIR)
⚽ ESCALAÇÕES
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Gustavo Cazonatti (Neto Moura), Denilson (Japa) e Wallisson (Eduardo); Edson Carioca (Alesson), Bruno Santos e Fernandinho (Gustavo Mosquito).
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Johnny); Erick Pulgar (Evertton Araújo), Lucas Paquetá (Arrascaeta) e Carrascal; Luiz Araújo (Samuel Lino), Pedro e Plata (Jorginho).
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