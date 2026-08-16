Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo passa por cima do Mirassol e encosta no Palmeiras

Rubro-Negro domina no Maião, faz 5 a 1 e diminui distância para o líder do Brasileirão

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 20:21
Favorite o Lance! no Google
Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão
Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo passou por cima do Mirassol e venceu por 5 a 1 neste domingo (16), no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carrascal abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo, Pedro, duas vezes, e Samuel Lino transformaram o domínio rubro-negro em goleada na etapa final. João Victor descontou para os donos da casa.

➡️Gabigol se declara após vitória contra o Vasco: 'Sou flamenguista'

O resultado aproxima o Flamengo do Palmeiras na disputa pela liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro entrou na rodada seis pontos atrás do time paulista e ainda tem um jogo a menos na competição. A vitória também dá moral antes da decisão pela Libertadores. O alviverde tropeçou contra o Fluminense no sábado, e agora a diferença ficou em apenas três pontos. Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam no segundo turno. O Rubro-Negro depende apenas de si para ser campeão brasileiro.

continua após a publicidade

Flamengo controla primeiro tempo e sai na frente

O Flamengo começou tomando a iniciativa e criou perigo logo nos primeiros segundos, quando Carrascal finalizou, Walter defendeu e Plata quase marcou no rebote. O Rubro-Negro controlou a posse e encontrou o gol aos 21 minutos. Varela cruzou, Walter falhou ao tentar segurar, Plata recuperou e serviu Carrascal, que completou para a rede.

O time carioca ainda teve oportunidades para ampliar, principalmente com Plata e o próprio Carrascal. O Mirassol levou pouco perigo, mas quase empatou nos acréscimos: Bruno Santos ganhou pelo alto após escanteio e cabeceou firme, mas Varela salvou em cima da linha. No último lance, Denilson derrubou Carrascal quando o colombiano partiria livre em contra-ataque. O árbitro mostrou apenas o amarelo, para reclamação dos jogadores do Flamengo.

continua após a publicidade

Flamengo atropela no segundo tempo

Se o primeiro tempo teve controle, o segundo virou atropelo. Aos sete minutos, Pedro tocou para Carrascal, que encontrou Luiz Araújo. O atacante limpou a marcação com tranquilidade e bateu para fazer o segundo.

Três minutos depois, Ayrton Lucas foi lançado em profundidade, chegou à linha de fundo e rolou para Pedro completar com categoria: 3 a 0. O camisa 9 voltou a aparecer aos 20. Em contra-ataque rápido, Carrascal avançou pela direita, percebeu a passagem de Pedro e fez o passe. O centroavante tirou Neto Moura da jogada e bateu no canto de Walter para marcar o quarto.

continua após a publicidade

Com a vantagem confortável, o Flamengo começou a administrar o elenco pensando também na Libertadores. Leonardo Jardim promoveu uma série de mudanças e colocou Samuel Lino, Evertton Araújo, Jorginho, Johnny e Arrascaeta.

O Mirassol conseguiu descontar aos 31. Reinaldo cobrou escanteio, João Victor ganhou pelo alto e cabeceou. A bola ainda tocou em Carrascal antes de entrar.

continua após a publicidade

A reação parou por aí. O Flamengo administrou a larga vantagem e confirmou uma vitória contundente fora de casa, importante tanto para a perseguição ao Palmeiras no Brasileirão quanto para chegar fortalecido à sequência decisiva da temporada.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O quarto gol resumiu a superioridade do Flamengo. Em um contra-ataque com ampla vantagem numérica, Carrascal teve tranquilidade para esperar a passagem de Pedro. O camisa 9 recebeu, tirou Neto Moura da jogada e finalizou no canto. Eficiência máxima do artilheiro do Brasileirão em um momento no qual o Mirassol já não conseguia acompanhar o ritmo rubro-negro.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

Pedro comandou o ataque do Flamengo. O centroavante marcou duas vezes no segundo tempo, participou da construção do gol de Luiz Araújo e foi uma referência constante para o setor ofensivo. Quando o Rubro-Negro acelerou, o camisa 9 foi decisivo e assumiu a titularidade do Brasileirão.

Confira as informações de Mirassol x Flamengo

FICHA TÉCNICA
Mirassol 1 x 5 Flamengo
Brasileirão - 23ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)
🥅 Gols: Carrascal, 21'/1ºT (FLA); Luiz Araújo, 7'/2ºT (FLA); Pedro, 10'/2ºT e 20'/2ºT (FLA); Samuel Lino, 28'/2ºT (FLA); João Victor, 31'/2ºT (MIR)
🟨 Cartões amarelos: Denilson, Neto Moura e Gustavo Cazonatti (MIR)

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Gustavo Cazonatti (Neto Moura), Denilson (Japa) e Wallisson (Eduardo); Edson Carioca (Alesson), Bruno Santos e Fernandinho (Gustavo Mosquito).

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Johnny); Erick Pulgar (Evertton Araújo), Lucas Paquetá (Arrascaeta) e Carrascal; Luiz Araújo (Samuel Lino), Pedro e Plata (Jorginho).

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Carrascal celebra gol pelo Flamengo
Carrascal celebra gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro comemora gol pelo Flamengo contra o Mirassol

Flamengo

Pedro marca duas vezes e assume artilharia do Brasileirão; veja lista

Há 3 minutos
Carrascal em lance de possível expulsão em Mirassol e Flamengo

Fora de Campo

Torcedores se revoltam com decisão polêmica em Mirassol x Flamengo: 'Absurdo'

Há 21 minutos
Paquetá comemora gol do Flamengo com Carrascal

Flamengo

Dê suas notas: quem foi o melhor em campo na goleada do Flamengo?

Há 29 minutos
Gabriel Barbosa comemorando gol em Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Gabigol se declara após vitória contra o Vasco: 'Sou flamenguista'

Há 1 hora
Carrascal abre o placar para o Flamengo diante do Mirassol

Flamengo

Veja gols em Mirassol x Flamengo: Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e Lino marcam

Há 2 horas
Leonardo Jardim comemora gol do Flamengo

Flamengo

Jardim define escalação do Flamengo com mudanças; veja onde assistir

Há 3 horas
Mais LANCE!
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderança

Jogadores do Flamengo na partida contra o Vitória

Flamengo visita o Mirassol 'para valer' pela primeira vez na história

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão

Fluminense ajuda o Flamengo contra o Palmeiras, e torcedores invadem perfil

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo contra o Cruzeiro

Bruno Henrique fora? Veja os relacionados do Flamengo para encarar o Mirassol

RJ - RIO DE JANEIRO - 15/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, FLUMINENSE X PALMEIRAS - Giay jogador do Palmeiras durante partida contra o Fluminense no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2026.

Torcida do Flamengo reage à polêmica em Fluminense x Palmeiras: 'Escandaloso'

Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão

Pulgar de saída? Entenda a situação do volante no Flamengo

Maracanã lotado de torcedores com fumaça das cores do Flamengo

Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores tem ingressos esgotados

Alan Santos em ação pelo Flamengo

Sem custos, Flamengo cede destaque da base ao Benfica

Montagem com fotos de Varela, Royal, Alex Sandro e Ayrton Lucas em ação pelo Flamengo

Flamengo vive temporada de incerteza e disputas nas laterais

Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro x Flamengo: informações sobre venda de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

Souza jogador do Flamengo fazendo sinal de choro com as mãos na cara

Entenda a ligação entre Cienciano, 'Chororô', Botafogo e Flamengo

Rafael Rodrigo Klein apitará Mirassol x Flamengo

CBF define arbitragem para Mirassol x Flamengo pelo Brasileirão

Leonardo Jardim à beira do campo durante duelo entre Flamengo e Cruzeiro

Flamengo tem queda no aproveitamento no pós-Copa, mas números mostram desempenho semelhante