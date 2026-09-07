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Diretor do Palmeiras faz alerta após Flamengo assumir liderança: 'Não podemos cometer os mesmos erros'

Anderson Barros concedeu entrevista após empate sem gol do Palmeiras com o Botafogo no Nilton Santos

PorPedro BernardoVitor Palhares
Rio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 07:30
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Diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros concedeu entrevista após o empate sem gols com o Botafogo, resultado que tirou o Alviverde da liderança do Campeonato Brasileiro. O dirigente lembrou a campanha do ano passado, quando o Palmeiras foi ultrapassado pelo Flamengo nas rodadas finais, e fez um alerta para a reta decisiva da competição.

+ Abel joga pressão para o Flamengo após Palmeiras perder liderança: 'Tem obrigação de fazer mais'

- Temos o aprendizado do ano passado, não podemos cometer os mesmos erros que cometemos no ano passado. Até porque o Brasileiro é muito complexo e muito cruel quando você comete erros e perde pontos que depois não consegue recuperar - afirmou Barros.

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Ao mesmo tempo em que demonstrou preocupação com a atual sequência do Palmeiras no Brasileirão, o diretor destacou o fato de o clube ter disputado o título nas últimas edições. Restam 12 rodadas para o fim da competição, incluindo um confronto direto com o Flamengo, desta vez no Nubank Parque.

- Temos brigado nos últimos anos ponto a ponto para sermos campeões, ano passado fomos vice, nos anos anteriores fomos campeões, esse ano estamos na 26ª rodada lutando pelo título e assim nós vamos continuar - detalhou.

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Para Anderson Barros, o elenco precisa evoluir nas tomadas de decisão, principalmente no último terço do campo, para que a equipe volte a vencer no Brasileirão após dois empates consecutivos.

- Precisamos evoluir principalmente na questão técnica, na tomada de decisão, para que a gente possa ter os resultados confirmados e não permitir que aconteça o que está acontecendo neste momento, de termos perdido a primeira colocação do campeonato.

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Faltam 12 rodadas e acredito muito que o Palmeiras tenha totais condições ainda de brigar por esse título e vai brigar ainda até o final - completou.

Anderson Barros, diretor executivo do Palmeiras
Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras TV)

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (9), quando recebe a LDU, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque.

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