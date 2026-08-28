Yuri Alberto sente desconforto e deve seguir como desfalque no Corinthians
Atacante passou por exames médicos e será reavaliado
Yuri Alberto virou desfalque no treino do Corinthians desta sexta-feira (28). O atacante sentiu um desconforto físico durante a atividade de quinta-feira (27) e passou por exames médicos para avaliar a situação.
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Apesar de os resultados não apontarem uma preocupação maior, Yuri Alberto deve ser preservado no clássico contra o Santos, marcado para domingo (30), pelo Brasileirão. O jogador será acompanhado pelo departamento médico nos próximos dias.
O atacante vinha se aproximando do retorno aos gramados após se recuperar de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Yuri Alberto estava em período de transição física e havia expectativa de que pudesse ficar à disposição para o clássico.
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Com o novo desconforto, porém, a tendência é que Yuri Alberto seja reavaliado antes de uma definição sobre sua participação na partida. A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol e confirmada pelo Lance!.
Treino tático de olho no clássico
O Corinthians iniciou as atividades desta sexta-feira (28) com um trabalho de força na academia. Na sequência, os jogadores foram ao campo para realizar o aquecimento antes de dar início à parte tática do treinamento.
Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe participou de um exercício de 10 contra 10, com foco no clássico contra o Santos. Durante a atividade, o treinador aproveitou para orientar os jogadores em diferentes situações de jogo e ajustar o posicionamento da equipe.
Momento da equipe na temporada
Em 2026, o Corinthians disputou 47 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. O aproveitamento é de 52,4%, com 52 gols marcados, média de 1,1 por jogo, e 39 sofridos, média de 0,8.
No Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 24 jogos, com oito vitórias, oito empates e oito derrotas. O aproveitamento é de 44%. A equipe marcou 26 gols e sofreu 24, mantendo um saldo positivo de dois gols na competição.
Na Libertadores, o desempenho é superior. Em oito partidas, o Corinthians conquistou quatro vitórias, três empates e sofreu apenas uma derrota, com 63% de aproveitamento. O time marcou nove gols e sofreu quatro, tendo um saldo positivo de cinco gols.
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Veja abaixo o calendário do Corinthians
- 30/08 — 16:00 — Corinthians x Santos — Brasileirão
- 06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão
- 09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores
- 13/09 (Data a confirmar) — Flamengo x Corinthians — Brasileirão
- 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
- 20/09 (Data a confirmar) — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
- 07/10 (Data a confirmar) — Internacional x Corinthians — Brasileirão
- 11/10 (Data a confirmar) — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
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