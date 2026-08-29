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Corinthians ainda pode contratar reforços em 2026?

Presidente Osmar Stabile detalha planejamento da diretoria para reta final da temporada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/08/2026 07:00
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Diretoria do Corinthians durante treinamento
Julio Cesar, supervisor de futebol; Osmar Stábile, presidente; e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

O Corinthians não deve contratar mais reforços para a sequência da temporada. Com o transfer ban ainda em aberto, o clube vem enfrentando dificuldades financeiras e concentrando esforços para manter as contas em dia.

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Segundo o presidente Osmar Stabile, somente uma grande reviravolta permitiria ao Corinthians voltar ao mercado nesta janela. O dirigente também destacou que o prazo para resolver a pendência é curto e que o planejamento do clube já está voltado para a próxima janela de transferências.

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— Acredito que sim (não chegar mais ninguém), a não ser que aconteça uma reviravolta para a gente pagar o transfer ban. Mas o prazo é muito curto. Temos que nos preparar para a janela do final do ano, essa é nossa expectativa. Ele não pediu jogador em nenhum momento. Ele quer manter a equipe, trabalhou muito para a gente seguir com Memphis Depay — disse Osmar Stabile em entrevista à Espn.

A permanência de Memphis Depay, inclusive, foi tratada pela diretoria como uma das principais movimentações do Corinthians para a temporada. A renovação do atacante com o clube levou tempo para ser concluída, em meio às dificuldades financeiras e às negociações envolvendo o futuro do jogador.

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Agora, sem perspectiva de novas contratações no curto prazo, a tendência é que o Corinthians mantenha o atual elenco para a sequência da temporada e concentre seus esforços na regularização do transfer ban e no planejamento para a próxima janela.

— Eu tive uma conversa com ele particular, antes da renovação; torcíamos para dar certo. É um jogador diferente, tem brilho diferente. E hoje foi decisivo mais uma vez com a camisa do Corinthians. Ajudou, contribuiu, bateu a falta muito bem. Segurou a bola… os minutos eram esses para que ele entrasse — disse Diniz.

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— Influencia muito (liderança Memphis), é claro, desde que chegou ao Corinthians, quando estava naquela situação de 2024. Ele não é uma situação de liderança; eu o considero uma pessoa diferente. Ele tem muito a contribuir com o Corinthians. Estou muito feliz de ele estar com a gente. Foi o grande reforço para nossa temporada — seguiu.

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Corinthians em crise financeira

Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

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➡️Opinião: Memphis Depay é o 'fator uau' do Corinthians

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

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Transfer ban

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

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