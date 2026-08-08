Pedro Raul desencanta, recebe elogios de Diniz e busca espaço no Corinthians
Atacante marcou na vitória sobre o Internacional e ganhou respaldo do treinador
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O atacante Pedro Raul desencantou na partida diante do Internacional, no confronto de volta da Copa do Brasil. O jogador marcou um dos gols da vitória por 2 a 1, que não foi suficiente para fazer o Corinthians avançar de fase, mas pode ajudar o atacante a recuperar a confiança.
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Pedro Raul não marcava um gol oficial desde a derrota do Ceará para o Palmeiras por 3 a 1, há oito meses, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Corinthians, o jejum era ainda maior: o último gol havia sido marcado em 16 de janeiro de 2025, na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista. Ao todo, foram 30 jogos sem balançar as redes pelo Timão.
Para o confronto contra o Internacional, o técnico Fernando Diniz optou pela entrada de Pedro Raul de olho na força da bola aérea do Corinthians. Foi justamente dessa forma que saiu o gol do atacante, que subiu mais alto que a defesa colorada para marcar de cabeça e diminuir a vantagem construída pelo adversário no confronto.
O treinador elogiou o atacante, exaltou sua passagem recente pelo Ceará e espera contar com o jogador no elenco, destacando a bola aérea como um diferencial.
— Eu estou muito feliz por ele ter feito o gol, ter participado bem do jogo. Antes do gol, quase fez um gol em condições até melhores. É um jogador que ganhamos para a sequência. Que ele aproveite essa injeção de ânimo para jogar com mais tranquilidade. Embora ele ainda não tenha performado aqui, teve uma passagem muito boa pelo Ceará. É um jogador que sabe fazer gols, alto, interessante para ter como opção. Espero que ele possa crescer para nos ajudar na sequência da temporada — disse Fernando Diniz.
Sequência de jogos em que Pedro Raul ficou sem marcar pelo Corinthians
- Corinthians 2-1 Velo Clube - Paulista 2025
- Corinthians 2-1 Água Santa - Paulista 2025
- Corinthians 0-1 Novorizontino - Paulista 2025
- Corinthians 2-0 São Bernardo - Paulista 2025
- Corinthians 2-2 Portuguesa - Paulista 2025
- Corinthians 3-0 Ponte Preta - Paulista 2026
- Corinthians 3-0 Red Bull Bragantino - Paulista 2026
- Corinthians 1-1 São Paulo - Paulista 2026
- Corinthians 0-1 Velo Clube - Paulista 2026
- Corinthians 1-2 Bahia - Brasileirão 2026
- Corinthians 3-0 Capivariano - Paulista 2026
- Corinthians 0-1 Palmeiras - Paulista 2026
- Corinthians 1-1 Portuguesa - Paulista 2026
- Corinthians 1-1 Cruzeiro - Brasileirão 2026
- Corinthians 1-0 Novorizontino - Paulista 2026
- Corinthians 0-2 Coritiba - Brasileirão 2026
- Corinthians 1-1 Santos - Brasileirão 2026
- Corinthians 0-1 Internacional - Brasileirão 2026
- Corinthians 0-2 Platense - Libertadores 2026
- Corinthians 2-0 Santa Fe - Libertadores 2026
- Corinthians 0-1 Barra-SC - Copa do Brasil 2026
- Corinthians 2-0 Peñarol - Libertadores 2026
- Corinthians 2-1 Mirassol - Brasileirão 2026
- Corinthians 1-1 Santa Fe - Libertadores 2026
- Corinthians 3-2 São Paulo - Brasileirão 2026
- Corinthians 1-0 Barra-SC - Copa do Brasil 2026
- Corinthians 3-1 Botafogo - Brasileirão 2026
- Corinthians 1-1 Peñarol - Libertadores 2026
- Corinthians 0-2 Platense - Libertadores 2026
- Corinthians 2-0 Internacional - Copa do Brasil 2026
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Números de Pedro Raul pelo Corinthians em 2026
Em 2026, Pedro Raul soma 26 jogos pelo Corinthians, sendo cinco como titular. O atacante marcou um gol e deu duas assistências, com média de 206 minutos para participar diretamente de um gol. A nota média do jogador no Sofascore é de 6,48.
Nas finalizações, Pedro Raul registra média de 0,8 por partida, sendo 0,3 no alvo. O atacante precisa de 22 finalizações, em média, para marcar um gol e apresenta 12% de conversão nas grandes chances. Ele também criou uma grande chance e registra 0,1 passe decisivo por jogo.
No aspecto físico, o atacante tem média de 1,5 duelos ganhos por partida, com 40% de eficiência. Nos duelos aéreos, principal característica destacada por Fernando Diniz, são 0,9 disputas vencidas por jogo, com 47% de aproveitamento. Pedro Raul ainda sofre 0,3 faltas por partida.
Negociações para deixar o Corinthians
Desde o início da temporada, o Corinthians recebeu consultas de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro interessados em Pedro Raul. No entanto, os altos salários do atacante têm sido o principal entrave para um acordo, dificultando o avanço das negociações.
O caso mais recente envolve o Fortaleza. O Lance! apurou que o Corinthians recebeu uma consulta informal envolvendo Pedro Raul. As conversas também não evoluíram por causa dos valores financeiros. O Leão busca um centroavante e chegou a negociar a contratação de Tiquinho Soares, ex-Santos, mas também não houve acordo em razão dos salários.
Outro clube ao qual Pedro Raul foi oferecido foi o Coritiba, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. As tratativas, porém, também não avançaram devido ao custo salarial do atacante. O interesse do clube paranaense foi divulgado inicialmente pelo jornalista Rogério Scarione.
O Corinthians também recebeu sondagens pelo atacante Pedro Raul de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro no mês de março. Os clubes interessados eram Vitória e Remo. Naquele momento, Timão informou que só pretendia liberar o atleta por empréstimo caso as equipes aceitassem arcar com o salário integral de Pedro Raul.
A reportagem apurou que o Remo não tinha condições de assumir sozinho os salários do atacante. Segundo ouviu a reportagem, os vencimentos do jogador estão acima do limite financeiro do clube.
Carreira de Pedro Raul
Nascido em Porto Alegre, em 5 de novembro de 1996, o atacante tem 1,93m de altura foi formado nas categorias de base do Cruzeiro, do Rio Grande do Sul, e deixou o clube ainda jovem para seguir carreira no futebol português. O atacante passou a defender o Vitória de Guimarães, clube pelo qual iniciou sua trajetória no futebol europeu antes de retornar ao Brasil para dar sequência à carreira profissional.
De volta ao futebol brasileiro, Pedro Raul passou por Atlético-GO e Botafogo. Na sequência, o centroavante teve sua primeira experiência no futebol asiático, quando defendeu o Kashiwa Reysol, do Japão. Depois, também atuou pelo Juárez, do México, antes de retornar ao Brasil para vestir a camisa do Goiás.
Após a passagem pelo Goiás, Pedro Raul defendeu o Vasco e voltou ao futebol mexicano para atuar pelo Toluca. O clube foi o último passo do atacante antes da transferência para o Corinthians, concretizada em 2024. O Timão investiu 5 milhões de dólares para adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador, em negociação que previa o pagamento em quatro parcelas, sendo duas em 2024 e duas em 2025.
O acordo também estabeleceu que o Toluca teria direito a 20% de uma eventual mais-valia em uma futura venda. Pedro Raul assinou contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2028, com multa rescisória estipulada em R$ 300 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o exterior.
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