Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Palmeiras consegue efeito suspensivo, e Abel comanda time contra Botafogo

Treinador está liberado para comandar a equipe até o julgamento do recurso pelo Pleno

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/09/2026 15:23
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira
Abel Ferreira, téncico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras conseguiu efeito suspensivo para o técnico Abel Ferreira, que comandará a equipe no duelo contra o Botafogo, neste domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador havia sido suspenso por dois jogos após chutar um equipamento de áudio durante o empate com o Mirassol.

+ JP Sampaio confirma permanência no Palmeiras e revela ofertas recusadas por dupla

A medida, anunciada na tarde deste sábado (5), foi concedida pela auditora Antonieta da Silva, responsável pelo processo envolvendo Abel Ferreira no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD).

continua após a publicidade

Ao analisar o pedido, Antonieta destacou que houve divergência de entendimentos no julgamento da Terceira Comissão Disciplinar, já que o relator do processo havia votado pela absolvição do treinador. Diante disso, a auditora entendeu que estavam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, com base no artigo 147-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Após receber a sentença de dois jogos de suspensão para Abel Ferreira, o Palmeiras indicou que iria recorrer da decisão, conforme publicado recentemente pelo Lance!. Com a decisão favorável ao clube, o treinador estará à disposição até o julgamento do recurso pelo Pleno, última instância da Justiça Desportiva nacional.

continua após a publicidade

Punição para Abel Ferreira

Abel Ferreira foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão por ter chutado um microfone da imprensa que estava próximo à área técnica durante o empate do Palmeiras com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador foi denunciado por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, conforme o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

A punição inicialmente tiraria Abel dos jogos contra Botafogo e São Paulo, pelo Brasileirão. Com o efeito suspensivo, ele está liberado para o duelo deste domingo (6).

continua após a publicidade
Abel Ferreira chuta microfone em Mirassol x Palmeiras
Abel Ferreira chuta microfone em Mirassol x Palmeiras (Foto: Reprodução/Prime Vídeo)

Confira despacho da relatora do caso

Cuida-se de recurso voluntário, interposto tempestivamente, pela agremiação Sociedade Esportiva Palmeiras, em favor do técnico, Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, por conduto do advogado devidamente constituído, em face da decisão exarada pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD, que condenou, por maioria, o técnico, em 02 (duas) partidas de suspensão, com base no art. 258 do CBJD.

Na leitura da peça recursal interposta pela Sociedade Esportiva Palmeiras, em cotejo com o resultado do julgamento, observei que o relator do caso votou para absolver o recorrente das imputações do art. 258 do CBJD e esse fato é relevante para a interpretação do pleito em desate.

continua após a publicidade

Diante dessa variação de entendimentos, na 3ª Comissão Disciplinar do STJD, acredito ser prudente deferir o efeito suspensivo, pois vislumbro, na hipótese, a ocorrência dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo requerido, com base no art. 147-A do CBJD.

Com base no exposto, sem adiantar a análise de mérito e em exame superficial, típico dos pleitos liminares, defiro o efeito suspensivo requestado com base no art. 147-A do CBJD, no sentido de suspender a punição direcionada ao técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, até o julgamento definitivo do processo

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bolas do sorteio da Libertadores

Futebol Feminino

Libertadores Feminina 2026: sorteio da fase de grupos tem data definida

Há 3 horas
Ancelotti orienta a Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção Brasileira

Ancelotti vai ao Nilton Santos antes de anunciar nova lista da Seleção

Há 4 horas
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal

Há 8 horas
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, no Maracanã

Palmeiras

Escalação: Palmeiras mira mudanças para primeiro desafio sem Abel

Há 9 horas
Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Futebol Nacional

Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Há 11 horas
JP Sampaio - Palmeiras (2)

Palmeiras

JP Sampaio confirma permanência no Palmeiras e revela ofertas recusadas por dupla

Há 17 horas
Mais LANCE!
Palmeiras x Vasco - Brasileirão sub-20 - final (volta)

Vasco derruba o Palmeiras na final e conquista o Brasileirão Sub-20

Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras

Dupla do Palmeiras é convocada para Seleção Brasileira sub-17

Alexander Barboza contra o Fortaleza

Com Barboza e oito nomes que jogam no Brasil, Uruguai é convocado por Forlán

Jogadoras de RB Bragantino e Palmeiras no Paulistão Feminino

Paulistão Feminino cresce na CazéTV e bate recorde da final de 2025

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira

Palmeiras vai recorrer de punição a Abel e mira efeito suspensivo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Abel Ferreira é punido com dois jogos de suspensão por chute em microfone

Domínguez, Luís Castro, Abel Ferreira, Pedro Emanuel (Fotos: Flickr Atlético, Grêmio, Palmeiras, Vasco)

Copa do Brasil dos estrangeiros: os quatro semifinalistas têm técnicos 'gringos'

Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo

Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

Copa do Brasil reúne clubes de torcidas amigas na semifinal

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Tironi no Lance!: tensão no Palmeiras, leveza no Flamengo

Palmeiras e Vasco disputaram a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro sub-20 (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Palmeiras e Vasco duelam por título do Brasileirão sub-20 e afirmação de joias no profissional

Time do Grêmio perfilado para enfrentar o Internacional, pela Copa do Brasil

Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?

Copa do Brasil taça

Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais