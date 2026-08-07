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Botafogo anuncia renovação com Alex Telles; veja vídeo

Lateral-esquerdo é ídolo do Alvinegro e assinou novo vínculo até 2028

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 13:19
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Alex Telles renovou até o fim de 2028 com o Botafogo
Alex Telles renovou até o fim de 2028 com o Botafogo (Foto: Divulgação)

O Botafogo anunciou na tarde desta sexta-feira (7) a renovação contratual com o lateral-esquerdo Alex Telles. O capitão do Glorioso assinou novo vínculo com duração até o fim de 2028.

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Com foco na mística camisa 13, histórica no clube, o anúncio do Botafogo destacou a idolatria de Telles. A primeira publicação aconteceu no fim da manhã, chamando a torcida para as redes sociais no horário de 13h13 (de Brasília).

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Alex Telles tinha vínculo com o Glorioso apenas até o fim de 2026 e já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. No entanto, mesmo com as negociações paralisadas e arrastadas por meses, o camisa 13 deixou claro sua intenção de renovar com a SAF.

O capitão do atual elenco tinha outras sondagens, mas priorizou a assinatura. A informação havia sido antecipada pela reportagem do Lance!.

Alex Telles renovou até o fim de 2028 com o Botafogo
Alex Telles renovou até o fim de 2028 com o Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Ídolo do Botafogo

O jogador chegou ao Glorioso no segundo semestre de 2024 vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Alex Telles rapidamente caiu nas graças da torcida e foi peça-chave nos títulos do Brasileirão e da Libertadores, com gol na final continental contra o Atlético-MG.

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Com a camisa do Botafogo, Alex Telles disputou 100 partidas e marcou 13 gols. Ele virou capitão do elenco no início deste ano, após a saída de Marlon Freitas.

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