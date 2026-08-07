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John Kennedy desfalca o Fluminense com lesão no joelho

Camisa 9 não estará à disposição para enfrentar o Botafogo neste sábado (8), pelo Brasileirão

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 08:43
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John Kennedy, do Fluminense, sentado no gramado as mãos no joelho e expressão de dor
John Kennedy sente dores no joelho durante clássico entra Fluminense e Vasco (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

John Kennedy tem lesão confirmada e desfalca o Fluminense na sequência da temporada. O atacante deixou o campo lesionado durante a derrota por 3 a 1 para o Vasco, na última quarta-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, após sofrer uma entorse no joelho direito. Desta forma, o camisa 9 não estará à disposição para enfrentar o Botafogo neste sábado (8), pelo Brasileirão.

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A avaliação realizada no dia seguinte não definiu a gravidade da lesão, já que o inchaço impede um diagnóstico preciso neste momento. A tendência é que o atacante aguarde cerca de 10 dias para realizar novos exames, quando será possível identificar a extensão do problema. Há suspeita de comprometimento ligamentar. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa.

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A lesão aconteceu aos nove minutos do segundo tempo. Em uma disputa de bola com Paulo Henrique, John Kennedy levou a pior e caiu no gramado. Depois de receber atendimento médico, tentou permanecer na partida, mas não reuniu condições físicas e deu lugar a Cano. Na saída, foi flagrado chorando à beira do campo.

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A ausência representa mais uma baixa importante para Luis Zubeldía em um momento decisivo da temporada. John Kennedy vive sua temporada mais artilheira no clube, com 14 gols marcados, incluindo um em amistoso, além de ocupar a segunda posição entre os atletas que mais iniciaram partidas pelo Fluminense em 2026. São 38 jogos como titular, atrás apenas do goleiro Fábio, com 39.

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A disputa pela posição de centroavante ganhou novos contornos nas últimas semanas. Titular antes da pausa para a Copa do Mundo, John Kennedy perdeu a vaga para Hulk no retorno das competições, diante do Red Bull Bragantino. Em seguida, cumpriu suspensão nas partidas contra Grêmio e Bahia e voltou a iniciar os confrontos diante do Vasco, pela Copa do Brasil, recuperando a confiança da comissão técnica. Sem o camisa 9, o elenco passa a ter Cano, Hulk e Rodrigo Castillo como alternativas para o comando do ataque.

O departamento médico do Fluminense continua cheio desde a retomada da temporada. Thiago Silva, Freytes e Millán seguem em tratamento, enquanto Jemmes, Savarino e Castillo também já desfalcaram a equipe após a pausa para a Copa do Mundo por problemas físicos.

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John Kennedy, do Fluminense, sentado no gramado as mãos no joelho e expressão de dor em duelo contra o Vasco
John Kennedy durante clássico entra Fluminense e Vasco, pela Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

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