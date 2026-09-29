Benfica x Bayern München: onde assistir, horário e escalações
Benfica x Bayern München: pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Benfica e Bayern München se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), em Lisboa, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Benfica vem de vitória fora de casa contra a Juventus por 2 a 1, pela mesma competição, no último dia 22 de setembro. A equipe portuguesa busca manter o bom desempenho na fase inicial do torneio.
FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 30 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), Lisboa
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase
O Bayern München, por sua vez, vem de empate em casa contra o Manchester City por 2 a 2, também pela Copa da UEFA Feminina, no dia 22 de setembro. A equipe alemã busca a primeira vitória na competição nesta temporada.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 30 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), Lisboa
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Benfica
Técnico: Ivan Baptista
L. Pauels; M. Lund, O. Demehin, T. Testen e Catarina Amado; Lúcia Alves, A. Csiki e C. Møller; Pauleta, F. Dorsin e C. Davidson.
Bayern München
Técnico: José Barcala
E. Mahmutovic; V. Gilles, G. Viggósdóttir, G. Gwinn e B. Amani; M. Tanikawa, L. Dallmann e F. Kett; K. Bühl, P. Harder e J. Damnjanović.
Tudo sobre
Onde Assistir
Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalaçõesHá 12 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (28/09/2026)Há 22 horas
Onde Assistir
Botafogo-SP x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Woodford Town x Mulbarton Wanderers: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Noruega x Portugal: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Onde Assistir
Dinamarca x Gales: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!