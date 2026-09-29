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Benfica x Bayern München: onde assistir, horário e escalações

Benfica x Bayern München: pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 04:02
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Benfica x Bayern München
Onde assistir ao vivo a partida entre Benfica e Bayern München pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Benfica e Bayern München se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), em Lisboa, pela 2ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Benfica vem de vitória fora de casa contra a Juventus por 2 a 1, pela mesma competição, no último dia 22 de setembro. A equipe portuguesa busca manter o bom desempenho na fase inicial do torneio.

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FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 30 de Setembro de 2026, às 16h
Local: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), Lisboa
Rodada: 2
Fase: Primeira Fase

O Bayern München, por sua vez, vem de empate em casa contra o Manchester City por 2 a 2, também pela Copa da UEFA Feminina, no dia 22 de setembro. A equipe alemã busca a primeira vitória na competição nesta temporada.

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Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 30 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), Lisboa
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Benfica
Técnico: Ivan Baptista
L. Pauels; M. Lund, O. Demehin, T. Testen e Catarina Amado; Lúcia Alves, A. Csiki e C. Møller; Pauleta, F. Dorsin e C. Davidson.

Bayern München
Técnico: José Barcala
E. Mahmutovic; V. Gilles, G. Viggósdóttir, G. Gwinn e B. Amani; M. Tanikawa, L. Dallmann e F. Kett; K. Bühl, P. Harder e J. Damnjanović.

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