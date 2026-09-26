República Tcheca x Croácia: onde assistir, horário e escalações
República Tcheca e Croácia se enfrentam pela Nations League
República Tcheca e Croácia se enfrentam neste sábado (26), às 15h45 (de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, pela primeira rodada do Grupo 3 da Liga A da Uefa Nations League. As duas seleções estiveram na Copa do Mundo de 2026 e iniciam um novo ciclo após campanhas diferentes no Mundial. ➡️Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A República Tcheca inicia uma fase de reconstrução após uma campanha de um empate e duas derrotas na Copa do Mundo. A seleção passa a ser comandada pelo espanhol Santi Denia, primeiro treinador estrangeiro da história da equipe.
Para a estreia na Nations League, os tchecos não terão o atacante Patrik Schick, que anunciou sua aposentadoria da seleção após a participação no Mundial.
A Croácia, por sua vez, caiu na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, após derrota na prorrogação, e inicia o novo ciclo mantendo uma de suas principais referências. Aos 41 anos, Luka Modric segue como destaque da convocação.
Sob o comando de Slaven Bilić, a seleção croata aposta na continuidade da base que disputou a Copa do Mundo para iniciar a campanha na Nations League.
Confira as informações de República Tcheca x Croácia
✅ FICHA TÉCNICA
REPÚBLICA TCHECA 🆚 CROÁCIA
🏆 Uefa Nations League – Grupo 3 – Liga A – 1ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Fortuna Arena, Praga (TCH)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e GE TV
⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
REPÚBLICA TCHECA (Técnico: Santi Denia)
Horníček; Chaloupek, Hranáč e Krejčí; Karabec, Sadílek, Červ, Lingr, Šulc e Vitík; Hložek.
CROÁCIA (Técnico: Slaven Bilić)
Livaković; Stanišić, Vušković, Gvardiol e Perišić; Modrić, Kovačić, Luka Sučić, Petar Sučić e Baturina; Matanović.
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