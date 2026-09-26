Albinoleffe x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações
Albinoleffe x Alcione Milano: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Albinoleffe e Alcione Milano se enfrentam no dia 27 de setembro, às 15h30 (horário de Brasília), no AlbinoLeffe Stadium, em Zanica, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Albinoleffe vem de vitória fora de casa contra Juventus II por 5 a 3, pela Serie C1, em 20 de setembro. Antes, sofreu derrota em casa para Arzignano Valchiampo por 2 a 1 e empatou fora contra Dolomiti Bellunesi em 0 a 0.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 15h30
Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
Rodada: 7
Fase: Girone A
O Alcione Milano, por sua vez, vem de derrota em casa para Union Brescia por 4 a 0, pela Serie C1, em 20 de setembro. Antes, empatou fora contra Pro Vercelli em 2 a 2 e venceu fora o Folgore Caratese por 3 a 2.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 27 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
G. Baldi; E. Sottini, S. Potop, M. Gusu e L. Ballo; A. Orfei, S. Ciko e A. Mandelli; S. Sassi, G. Sali e J. Desogus.
Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
L. Nava; P. Chierichietti, A. Miculi, F. Pirola e E. Sadotti; S. Parlati, G. Galli e E. Lopes; J. Pitou, F. Morselli e L. Zini.
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