Juventus x Benfica: onde assistir, horário e escalações
Juventus e Benfica se enfrentam hoje(22), às 16h, pela Primeira Fase da Copa Feminina
Juventus e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (22), às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Torino, pela Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina 2026/2027. A partida tem transmissão no Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
A Juventus vem embalada pela conquista da Serie A Women's Cup, obtida em 19 de setembro, ao vencer a Roma por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Na UEFA Women's Champions League, avançou à fase de grupos ao empatar por 1 a 1 com o SKN St. Pölten, em 2 de setembro, garantindo a classificação com placar agregado de 4 a 1. Sob o comando do técnico Isaac Guerrero, a Vecchia Signora busca manter o domínio no cenário nacional e estreia na Serie A Femminile contra o Napoli Women no fim de semana de 26 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 22 de setembro de 2026, às 16h
Local: Estádio Allianz Stadium, Torino
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase
O Benfica chega embalado por uma ótima sequência na Liga BPI, tendo estreado com vitória na nova temporada do campeonato nacional feminino. Na UEFA Women's Champions League, já garantiu vaga na fase de grupos e terá seu primeiro grande desafio nesta terça-feira, 22 de setembro, enfrentando a Juventus fora de casa, em Turim. Sob o comando do treinador Ivan Baptista, as Águias — hexacampeãs nacionais — buscam manter o bom momento na competição continental e superar os desafios de um grupo que ainda conta com potências como Bayern de Munique e Arsenal.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Allianz Stadium, Torino
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalação Provável
Juventus
Técnico: Isaac Guerrero
Pauline Peyraud-Magnin; Martina Lenzini, Cecilia Salvai, Emma Kullberg e Estela Carbonell; Eva Schatzer, Paulina Krumbiegel e Tatiana Pinto; Chiara Beccari, Barbara Bonansea e Amalie Vangsgaard.
Benfica
Técnico: Ivan Baptista
Lena Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Diana Gomes e Marit Bratberg Lund; Anna Gasper, Beatriz Cameirão e Andreia Norton; Lúcia Alves, Caroline Møller e Chandra Davidson.
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