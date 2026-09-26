Pescara x Spezia: onde assistir, horário e escalações
Pescara x Spezia: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pescara e Spezia se enfrentam no dia 27 de setembro, às 15h30, no Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Pescara vem de vitória fora de casa contra o Vado por 1 a 0, pela Serie C1, em 20 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, empatou em casa com o Gubbio por 1 a 1 e perdeu fora para o Atalanta II por 2 a 1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara
Rodada: 7
Fase: Girone B
O Spezia vem de vitória em casa contra o Vis Pesaro por 3 a 1, pela Serie C1, em 21 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu fora o Perugia por 3 a 0 e em casa o Livorno por 2 a 0.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 27 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pescara
Técnico: A. Buscè
I. Saio; G. Letizia, R. Capellini, F. Pellacani e F. Donati; L. Valzania, J. Sardo e M. D'Ausilio; A. Ferraris, P. Vitali e G. Parigi.
Spezia
Técnico: M. Turati
A. Micai; S. Capolupo, M. Šapola, R. Sganzerla e A. Matějů; K. Bright, G. Capomaggio e Kaleb Jimenez; A. Cardinali, D. Cazzadori e S. Mazzocchi.
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