Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Perugia x Reggiana: onde assistir, horário e escalações

Perugia x Reggiana: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 04:04
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Perugia x Reggiana
Onde assistir ao vivo a partida entre Perugia e Reggiana pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Perugia e Reggiana se enfrentam no dia 27 de setembro, às 12h30, no Stadio Renato Curi, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Serie C1 2026/2027 - Pineto x Grosseto

Pineto x Grosseto: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 1 dia
Serie C1 2026/2027 - Spezia x Vis Pesaro

Spezia x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 6 dias
Serie C1 2026/2027 - Reggiana x Latina

Reggiana x Latina: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 6 dias

O Perugia vem de uma sequência de derrotas na Serie C1, com resultados negativos contra Grosseto (2 x 0 fora), Spezia (0 x 3 em casa) e Ravenna (0 x 3 fora). A equipe busca recuperação na competição.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Renato Curi, Perugia
Rodada: 7
Fase: Girone B

Já o Reggiana, que vem de vitória em casa contra Latina por 1 x 0 e triunfo fora contra Vis Pesaro por 4 x 1, busca manter a boa fase na Serie C1 2026/2027.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 27 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Renato Curi, Perugia
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; D. Stramaccioni, M. Angeli, A. Tozzuolo e M. Borsoi; E. Quirini, E. Kabashi e C. Langella; R. Ladinetti, S. Seha e E. Vergani.

Reggiana
Técnico: A. Tesser
J. Furlan; A. Tripaldelli, S. Bonetti, M. Battistini e L. Libutti; F. Vallarelli, K. Jónsson e M. Cavion; M. Portanova, N. Girma e L. Šipoš.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Onde assistir Corinthians e São Paulo

Onde Assistir

Corinthians x São Paulo: onde assistir à final do Brasileirão Feminino

Há 9 horas
Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x Londrina-PR

Odds

Vila Nova x Londrina: odds, palpites e onde assistir

Há 11 horas
Fluminense comemora ponto na Copa Supervôlei

Vôlei

Fluminense x Praia Clube: horário e onde assistir à Copa Supervôlei

Há 11 horas
Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x São Bernardo

Odds

Novorizontino x São Bernardo: odds, palpites e onde assistir

Há 12 horas
UEFA Nations League 2026/2027 - Inglaterra x Espanha

Onde Assistir

Inglaterra x Espanha: onde assistir, horário e escalações

Há 19 horas
Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x São Bernardo

Onde Assistir

Novorizontino x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

Há 20 horas
Mais LANCE!
UEFA Nations League 2026/2027 - Turquia x França

Turquia x França: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Itália x Bélgica

Itália x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

Estêvão cobra pênalti para o Brasil no amistoso contra a Tunísia

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (25/09/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Goiás x Atlético-GO

Goiás x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Série B

Brasileirão Série B 2026 - Náutico x Sport

Náutico x Sport: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Série B

Brasileirão Série B 2026 - Operário-PR x Ceará

Operário-PR x Ceará: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Sambenedettese x Campobasso

Sambenedettese x Campobasso: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Lecco

Cittadella x Lecco: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cavese 1919 x Savoia

Cavese 1919 x Savoia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Livorno x Pianese

Livorno x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Novara x Ospitaletto

Novara x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Desenzano x Juventus II

Desenzano x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Picerno x Audace Cerignola

Picerno x Audace Cerignola: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Bari x Cosenza

Bari x Cosenza: onde assistir, horário e escalações