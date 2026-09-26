Perugia x Reggiana: onde assistir, horário e escalações

Perugia e Reggiana se enfrentam no dia 27 de setembro, às 12h30, no Stadio Renato Curi, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Perugia vem de uma sequência de derrotas na Serie C1, com resultados negativos contra Grosseto (2 x 0 fora), Spezia (0 x 3 em casa) e Ravenna (0 x 3 fora). A equipe busca recuperação na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Renato Curi, Perugia

Rodada: 7

Fase: Girone B

Já o Reggiana, que vem de vitória em casa contra Latina por 1 x 0 e triunfo fora contra Vis Pesaro por 4 x 1, busca manter a boa fase na Serie C1 2026/2027.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 27 de setembro de 2026

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Renato Curi, Perugia

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Perugia

Técnico: A. Diana

R. Żelezny; D. Stramaccioni, M. Angeli, A. Tozzuolo e M. Borsoi; E. Quirini, E. Kabashi e C. Langella; R. Ladinetti, S. Seha e E. Vergani.

Reggiana

Técnico: A. Tesser

J. Furlan; A. Tripaldelli, S. Bonetti, M. Battistini e L. Libutti; F. Vallarelli, K. Jónsson e M. Cavion; M. Portanova, N. Girma e L. Šipoš.