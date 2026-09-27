Noruega x Portugal: onde assistir, horário e escalações
Noruega x Portugal: pela 2ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Noruega e Portugal se enfrentam neste domingo (27), às 15h45 (de Brasília), no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela segunda rodada do Grupo D da UEFA Nations League 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Noruega chega ao confronto com três pontos, conquistados na vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca na estreia. Erling Haaland foi o destaque da partida ao marcar duas vezes e aparece novamente como principal referência ofensiva da equipe comandada por Stale Solbakken. Moller Wolfe é dúvida para o duelo, mas a tendência é que o treinador mantenha a base utilizada na primeira rodada.
Ficha do jogo
Do outro lado, Portugal também começou a competição com vitória. A seleção derrotou o País de Gales por 1 a 0 e soma três pontos no Grupo D. O confronto marcou a estreia de Jorge Jesus no comando da equipe, que teve uma atuação abaixo do esperado. Cristiano Ronaldo deve permanecer entre os titulares, enquanto o treinador pode promover mudanças. A seleção portuguesa não tem desfalques por lesão.
Tudo sobre Noruega x Portugal (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Noruega 🆚 Portugal
UEFA Nations League - Grupo D - 2ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 27 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega
📺 Onde assistir: sportv e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
📺 VAR: Bram Van Driessche (BEL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Noruega (Técnico: Stale Solbakken)
Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Aursnes; Berge, Berg e Ødegaard; Bobb, Haaland e Nusa.
🇵🇹 Portugal (Técnico: Jorge Jesus)
Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias e Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Onde Assistir
Dinamarca x Gales: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (27/09/2026)Há 7 horas
Onde Assistir
América-MG x Juventude: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Onde Assistir
Inter de Limeira x Paysandu: onde assistir, horário e escalaçõesHá 21 horas
Vôlei
Praia Clube x Sesc Flamengo na 'final' da Copa Supervôlei: horário e onde assistirHá 21 horas
Onde Assistir
Floresta-CE x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Mais LANCE!