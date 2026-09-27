Noruega e Portugal se enfrentam neste domingo (27), às 15h45 (de Brasília), no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela segunda rodada do Grupo D da UEFA Nations League 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

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A Noruega chega ao confronto com três pontos, conquistados na vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca na estreia. Erling Haaland foi o destaque da partida ao marcar duas vezes e aparece novamente como principal referência ofensiva da equipe comandada por Stale Solbakken. Moller Wolfe é dúvida para o duelo, mas a tendência é que o treinador mantenha a base utilizada na primeira rodada.

Ficha do jogo NOR POR 2ª rodada Nations League Data e Hora domingo, 27 de setembro de 2026, às 13h (de Brasília) Local Parken, Copenhagen, Dinamarca Árbitro Willy Delajod (FRA) Assistentes Erwan Finjean (FRA) e Valentin Evrard (FRA) Var Bastien Dechepy (FRA) Onde assistir

Do outro lado, Portugal também começou a competição com vitória. A seleção derrotou o País de Gales por 1 a 0 e soma três pontos no Grupo D. O confronto marcou a estreia de Jorge Jesus no comando da equipe, que teve uma atuação abaixo do esperado. Cristiano Ronaldo deve permanecer entre os titulares, enquanto o treinador pode promover mudanças. A seleção portuguesa não tem desfalques por lesão.

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Tudo sobre Noruega x Portugal (onde assistir, horário e escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

Noruega 🆚 Portugal

UEFA Nations League - Grupo D - 2ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 27 de setembro de 2026, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega

📺 Onde assistir: sportv e Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)

📺 VAR: Bram Van Driessche (BEL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Noruega (Técnico: Stale Solbakken)

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Aursnes; Berge, Berg e Ødegaard; Bobb, Haaland e Nusa.

🇵🇹 Portugal (Técnico: Jorge Jesus)

Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias e Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto.

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