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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (26/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 06:00
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John Stones e Nico Williams disputam bola na final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra. (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)
John Stones e Nico Williams disputam bola na final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra. (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

O sábado (26) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com decisões no futebol feminino, jogos pela Uefa Nations League e uma série de partidas pela MLS. Os destaques ficam para Corinthians x São Paulo, Inglaterra x Espanha e os clássicos ingleses no futebol feminino.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 26 de setembro de 2026):

Campeonato Inglês Feminino

9h30 – Charlton (F) x Manchester City (F) – XSports
13h – London City Lionesses x Brighton – Canal GOAT

UEFA Nations League

10h – Eslovênia x Escócia – Sportv
13h – Islândia x Estônia – Sportv
13h – Bulgária x Luxemburgo – ESPN e Disney+
15h45 – Inglaterra x Espanha – ESPN e Disney+
15h45 – República Tcheca x Croácia – Sportv 3 e ge tv

➡️ Clique para assistir no Disney+

Lamine Yamal e Luke Shaw disputam bola na final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra.
Lamine Yamal e Luke Shaw disputam bola na final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra. (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Campeonato Brasileiro Feminino – Final

16h30 – Corinthians (F) x São Paulo (F) – Globo, ge tv e Sportv

Campeonato Brasileiro – Série B

16h30 – Náutico x Sport – Globo (PE), Sportv 2 e Premiere
16h30 – Operário-PR x Ceará – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
18h30 – Goiás x Atlético-GO – Disney+

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➡️ Clique para assistir no Premiere

Amistoso Internacional

17h45 – Estados Unidos x Peru – ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano

20h – Cruz Azul x Toluca – SportyNet (YouTube)
22h – Santos Laguna x Pachuca – SportyNet (TV e YouTube)

MLS

20h30 – Atlanta United x New York City – Apple TV
20h30 – Montreal x Cincinnati – Apple TV
20h30 – Charlotte x Chicago Fire – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Orlando City – Apple TV
20h30 – RB New York x St. Louis City – Apple TV
21h30 – Austin x San Diego – Apple TV
21h30 – Dallas x Los Angeles FC – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x Sporting Kansas City – Apple TV
21h30 – Nashville x Toronto – Apple TV
21h30 – Seattle Sounders x Minnesota United – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x New England Revolution – Apple TV
23h30 – LA Galaxy x Colorado Rapids – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x Portland Timbers – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x DC United – Apple TV

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