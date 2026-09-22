Bayern München x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
Bayern München e Manchester City se enfrentam dia 22 de setembro, às 13h45, pela Primeira
Bayern München e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (22), às 13h45 (de Brasília) no Uhlsport Park, Unterhaching, pela Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina 2026/2027. O evento terá transmissão da Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Bayern München é o time mandante nesta partida da Copa da UEFA Feminina, que marca o início da campanha da equipe na temporada 2026/2027 da competição.
FICHA do confronto
Competição: Copa da UEFA Feminina 2026/2027
Data e horário: 22 de Setembro de 2026, às 13h45
Local: Uhlsport Park, Unterhaching
Rodada: 1
Fase: Primeira Fase
O Manchester City visita o Bayern München para o confronto de abertura da Copa da UEFA Feminina 2026/2027, buscando iniciar a competição com uma vitória fora de casa.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 22 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Uhlsport Park, Unterhaching
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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