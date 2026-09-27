Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (27/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O domingo (27) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Nations League, pela Série B do Brasileirão e pela MLS. Os destaques ficam para Sérvia x Holanda, Noruega x Portugal e Fortaleza x Athletic-MG.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 27 de setembro de 2026):
Uefa Nations League
10h – Lituânia x Azerbaijão – Sportv 2
13h – Sérvia x Holanda – Sportv e ge tv
13h – Dinamarca x País de Gales – ESPN e Disney+
15h45 – Noruega x Portugal – ESPN e Disney+
15h45 – Alemanha x Grécia – Sportv
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Campeonato Brasileiro – Série B
11h – Criciúma x Avaí – ESPN e Disney+
16h – CRB x Cuiabá – XSports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
18h30 – Fortaleza x Athletic Club-MG – XSports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
Campeonato Inglês Feminino
12h30 – Chelsea (F) x Arsenal (F) – XSports
MLS
20h – Columbus Crew x Inter Miami – TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
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