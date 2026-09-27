O domingo (27) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Nations League, pela Série B do Brasileirão e pela MLS. Os destaques ficam para Sérvia x Holanda, Noruega x Portugal e Fortaleza x Athletic-MG.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 27 de setembro de 2026):

Uefa Nations League

10h – Lituânia x Azerbaijão – Sportv 2

13h – Sérvia x Holanda – Sportv e ge tv

13h – Dinamarca x País de Gales – ESPN e Disney+

15h45 – Noruega x Portugal – ESPN e Disney+

15h45 – Alemanha x Grécia – Sportv

Cristiano Ronaldo chuta a gol contra a defesa de Danny Ward em Portugal x País de Gales pela Liga das Nações. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

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Campeonato Brasileiro – Série B

11h – Criciúma x Avaí – ESPN e Disney+

16h – CRB x Cuiabá – XSports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

18h30 – Fortaleza x Athletic Club-MG – XSports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+

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Campeonato Inglês Feminino

12h30 – Chelsea (F) x Arsenal (F) – XSports

MLS

20h – Columbus Crew x Inter Miami – TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV

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