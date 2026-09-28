Woodford Town x Mulbarton Wanderers: onde assistir, horário e escalações
Woodford Town x Mulbarton Wanderers: pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 04:15
Woodford Town e Mulbarton Wanderers se enfrentam nesta terça-feira (29), às 15h45, no Mulberry Park, em Mulbarton, Norfolk, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Woodford Town encara o confronto em busca de avançar na tradicional competição inglesa, que reúne clubes de diversas divisões do futebol local.
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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 29 de setembro de 2026, às 15h45
Local: Mulberry Park, Mulbarton, Norfolk
Fase: 2ª rodada classificatória
O Mulbarton Wanderers também busca a classificação na FA Cup, enfrentando o Woodford Town fora de casa na 2ª rodada classificatória.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (2ª rodada classificatória)
- 📅 Data: 29 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Mulberry Park, Mulbarton, Norfolk
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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