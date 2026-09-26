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Floresta-CE x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações

Floresta-CE e Santa Cruz se enfrentam pelo Brasileirão Série C

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 14:00
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Brasileirão Série C 2026 - Floresta-CE x Santa Cruz
Onde assistir ao vivo a partida entre Floresta-CE e Santa Cruz pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)

Floresta e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo abre o returno da fase e pode confirmar o acesso do Tricolor à Série B de 2027.

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Ficha do jogo

Floresta-escudo-onde-assistir
FEC
Santa Cruz Escudo
SAC
Campeonato
Brasileirão Série C 2026
Data e Hora
26/09/2026, 17:00
Local
Estádio Municipal Presidente Getúlio Vargas - Fortaleza, Ceará
Árbitro
Onde assistir
Não definido

O Santa Cruz chega ao confronto com 100% de aproveitamento na segunda fase. São três vitórias em três partidas, que colocaram a equipe na liderança do grupo, com nove pontos. Se vencer novamente o Floresta, o time de Cristian de Souza garante matematicamente uma das vagas para a Série B.

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Como chegam as equipes

O Floresta terá apenas uma baixa para o confronto. O zagueiro Valdo segue no departamento médico e desfalca a equipe. Com isso, Leston Júnior deve repetir a formação utilizada no último encontro entre as equipes.

Do lado do Santa Cruz, Cristian de Souza terá dois desfalques. O atacante Ronald, que sofreu uma lesão de grau 2 na posterior da coxa, não entra em campo pela terceira partida consecutiva.

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Além dele, Eurico também está fora. O zagueiro sentiu dores na posterior da coxa durante o aquecimento do último confronto contra o Floresta e, após exames, teve uma lesão muscular constatada na região. Edson Miranda, que substituiu o defensor naquela partida, aparece como principal opção para começar jogando novamente.

O Santa Cruz também pode confirmar o retorno à Série B com um empate, mas depende do resultado de Maringá x Botafogo-PB.

Confira as informações de Floresta x Santa Cruz

✅ FICHA TÉCNICA

FLORESTA 🆚 SANTA CRUZ
🏆 Série C do Campeonato Brasileiro – quadrangular decisivo – 4ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: SportyNet

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⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🟢⚪ FLORESTA (Técnico: Leston Júnior)
Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Eliandro, Nonato, Natan Costa e Caíque; Daniel Baianinho, Rafinha e Garraty.

🔴⚪⚫ SANTA CRUZ (Técnico: Cristian de Souza)
Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; Renato, Eron e João Pedro.

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Brasileirão Série C 2026 - Floresta-CE x Santa Cruz
Onde assistir ao vivo a partida entre Floresta-CE e Santa Cruz pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)

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