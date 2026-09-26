Renate x Treviso: onde assistir, horário e escalações
Renate x Treviso: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Renate e Treviso se enfrentam no dia 27 de setembro, às 12h30, no Stadio Comunale Silvio Piola, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Renate vem de derrota em Arzignano Valchiampo 2 x 1 Renate, pela Serie C1, em 20 de setembro. Antes, empatou em Renate 0 x 0 Dolomiti Bellunesi e em Lumezzane 2 x 2 Renate, ambos pela Serie C1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
Rodada: 7
Fase: Girone A
O Treviso vem de empate em Treviso 0 x 0 Desenzano, pela Serie C1, em 21 de setembro. Também empatou em Union Brescia 2 x 2 Treviso e venceu Treviso 2 x 1 Pro Vercelli, todos pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 27 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Renate
Técnico: G. Gattuso
M. Avella; F. Viganò, S. Auriletto, A. Motoc e C. Riviera; A. Bonetti, S. Careccia e A. Delcarro; L. Kerrigan, J. Italeng e N. Anelli.
Treviso
Técnico: E. Gorini
T. Nobile; D. Bove, M. Ceccacci, D. Cappelletti e A. Brigati; D. Liotti, G. Rossi e R. Gucher; T. Brevi, C. Tommasini e R. Odogwu.
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