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Renate x Treviso: onde assistir, horário e escalações

Renate x Treviso: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Renate x Treviso
Onde assistir ao vivo a partida entre Renate e Treviso pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Renate e Treviso se enfrentam no dia 27 de setembro, às 12h30, no Stadio Comunale Silvio Piola, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Renate vem de derrota em Arzignano Valchiampo 2 x 1 Renate, pela Serie C1, em 20 de setembro. Antes, empatou em Renate 0 x 0 Dolomiti Bellunesi e em Lumezzane 2 x 2 Renate, ambos pela Serie C1.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
Rodada: 7
Fase: Girone A

O Treviso vem de empate em Treviso 0 x 0 Desenzano, pela Serie C1, em 21 de setembro. Também empatou em Union Brescia 2 x 2 Treviso e venceu Treviso 2 x 1 Pro Vercelli, todos pela Serie C1.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 27 de setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Renate
Técnico: G. Gattuso
M. Avella; F. Viganò, S. Auriletto, A. Motoc e C. Riviera; A. Bonetti, S. Careccia e A. Delcarro; L. Kerrigan, J. Italeng e N. Anelli.

Treviso
Técnico: E. Gorini
T. Nobile; D. Bove, M. Ceccacci, D. Cappelletti e A. Brigati; D. Liotti, G. Rossi e R. Gucher; T. Brevi, C. Tommasini e R. Odogwu.

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