Vis Pesaro x Guidonia Montecelio 1937: onde assistir, horário e escalações
Vis Pesaro x Guidonia Montecelio 1937: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Vis Pesaro e Guidonia Montecelio 1937 se enfrentam no dia 27 de setembro, às 12h30, no Stadio Tonino Benelli, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Vis Pesaro vem de derrota em Spezia: 3 x 1 para o Spezia, pela Serie C1, em 21 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, o time também perdeu para a Reggiana por 4 a 1 em casa e para o Forlì por 2 a 1 fora, pelo mesmo campeonato.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Tonino Benelli, Pesaro
Rodada: 7
Fase: Girone B
Guidonia Montecelio 1937 vem de empate em Guidonia Montecelio 1937 1 x 1 Livorno, pela Serie C1, em 21 de setembro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, o time também empatou com o Latina por 1 a 1 fora e com a Reggiana por 1 a 1 em casa, pelo mesmo campeonato.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 27 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tonino Benelli, Pesaro
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Vis Pesaro
Técnico: A. Gennari
A. Guarnone; N. Berengo, D. Tonucci, P. Giorgini e G. Bailo; N. Conti, G. Maucci e M. Pucciarelli; E. Mariani, M. Di Paola e N. Lari.
Guidonia Montecelio 1937
Técnico: G. Lopez
G. Drago; R. Baroni, D. Borghini, S. Esempio e D. Zappella; O. Viteritti, P. Giannotti e S. Santoro; A. Murgia, D. Sannipoli e F. Ferrari.
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