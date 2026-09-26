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Casarano x Monopoli: onde assistir, horário e escalações

Casarano x Monopoli: pela 7ª rodada do Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Casarano x Monopoli
Onde assistir ao vivo a partida entre Casarano e Monopoli pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Casarano e Monopoli se enfrentam no dia 27 de setembro, às 15h30, no Stadio Giuseppe Capozza, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Casarano vem de empate em Savoia 1 x 1 Casarano, pela Serie C1, em 19 de setembro. Antes, conquistou vitórias em Casarano 1 x 0 Audace Cerignola e Casarano 3 x 1 Barletta, ambas pela mesma competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano
Rodada: 7
Fase: Girone C

Monopoli vem de empate em Monopoli 2 x 2 Crotone, pela Serie C1, em 20 de setembro. Também empatou em Scafatese 0 x 0 Monopoli e venceu Monopoli 1 x 0 Foggia, todas pela mesma competição.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone C)
  2. 📅 Data: 27 de setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Casarano
Técnico: V. Di Bari
A. Farroni; E. Matino, M. Mercadante, M. Obleac e P. Ciotti; G. Logoluso, N. Zanellato e V. Ferrara; C. Chiricò, F. Grandolfo e C. Patierno.

Monopoli
Técnico: A. Colombo
M. Tommasi; M. Colombara, R. Pucino, B. Valenti e E. Olivieri; C. Cerretti, L. Garritano e C. Battocchio; A. Capone, E. Scipioni e L. Vido.

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