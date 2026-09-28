Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações
As seleções se enfrentam em amistoso internacional
Austrália e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, no segundo amistoso entre as seleções. Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, a equipe de Carlo Ancelotti busca uma resposta em campo. A partida terá transmissão de Globo, sportv e ge tv. Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A Austrália deixou escapar a vitória nos acréscimos do primeiro amistoso. Os australianos venciam até o gol de cabeça do jovem Rayan, que garantiu o empate para o Brasil. Apesar da frustração pelo resultado, a equipe ganhou confiança com a atuação competitiva diante da Seleção.
A equipe aposta em novos valores e jogadores jovens para ganhar experiência visando aos próximos ciclos continentais e mundial. A intensidade física, as transições rápidas, o jogo vertical e a bola aérea seguem como características dos australianos.
O Brasil, por sua vez, tenta reagir após o empate no primeiro amistoso. Pressionado por críticas, Carlo Ancelotti deve promover até sete mudanças na equipe titular e utilizar o esquema 4-3-3.
A formação treinada em Brisbane teve Rayan, Raphinha e Vini Jr. no ataque. Raphinha pode atuar como falso 9, enquanto o jovem Rayan ganha nova oportunidade após marcar o gol brasileiro no primeiro duelo.
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Confira as informações de Austrália x Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
AUSTRÁLIA 🆚 BRASIL
🏆 Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 7h (de Brasília)
📍 Local: Suncorp Stadium, Brisbane (AUS)
📺 Onde assistir: Globo, sportv, Globoplay e ge tv
⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS
🟡🟢 AUSTRÁLIA (Técnico: Tony Popovic)
Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe, O'Neill; Irankunda, Irvine, Eli Adams; Tete Yengi.
🟢🟡 BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Otávio (Pedro Morisco); Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Jr.
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