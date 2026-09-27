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Dinamarca x Gales: onde assistir, horário e escalações

Dinamarca x Gales: pela 2ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 12:42
Atualizado há 0 minutos
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UEFA Nations League 2026/2027 - Dinamarca x Gales
Onde assistir ao vivo a partida entre Dinamarca e Gales pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Dinamarca e País de Gales se enfrentam neste domingo (27), às 13h (de Brasília), no Parken, em Copenhagen, pela segunda rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

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A Dinamarca busca a primeira vitória na competição depois de estrear com derrota por 3 a 2 para a Noruega, fora de casa. A equipe comandada por Brian Riemer tenta se recuperar no torneio após ficar fora da Copa do Mundo de 2026. O treinador não terá desfalques e deve manter a base utilizada na estreia.

Ficha do jogo

Escudo - Dinamarca
DIN
escudo país da gales
GAL
2ª rodada
Nations League
Data e Hora
domingo, 27 de setembro de 2026, às 13h (de Brasília)
Local
Parken, Copenhagen, Dinamarca
Árbitro
Willy Delajod (FRA)
Assistentes
Erwan Finjean (FRA) e Valentin Evrard (FRA)
Var
Bastien Dechepy (FRA)
Onde assistir

Do outro lado, o País de Gales também chega ao confronto em busca dos primeiros pontos na Nations League. A equipe de Craig Bellamy perdeu por 1 a 0 para Portugal na rodada inicial, fora de casa. Assim como os dinamarqueses, os galeses não disputaram a última Copa do Mundo e iniciam uma nova campanha na Liga das Nações.

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Tudo sobre Dinamarca x País de Gales (onde assistir, horário e escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

Dinamarca 🆚 País de Gales
UEFA Nations League - Grupo A4 - 2ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 27 de setembro de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Parken, Copenhagen, Dinamarca
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Willy Delajod (FRA)
🚩 Assistentes: Erwan Finjean (FRA) e Valentin Evrard (FRA)
📺 VAR: Bastien Dechepy (FRA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Dinamarca (Técnico: Brian Riemer)
Jörgensen; Andersen, Provstgaard, Mæhle e Kristensen; Dorgu, Froholdt, Damsgaard, Hjulmand e Hojbjerg; Højlund.

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🟢 País de Gales (Técnico: Craig Bellamy)
Ward; Williams, Davies, Cabango e DaSilva; Ampadu, Brooks, Johnson e Sheehan; Koumas e James.

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