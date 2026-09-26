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Inter de Limeira x Paysandu: onde assistir, horário e escalações

Inter de Limeira e Paysandu se enfrentam pelo Brasileirão Série C

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 16:30
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Brasileirão Série C 2026 - Inter de Limeira x Paysandu
Onde assistir ao vivo a partida entre Inter de Limeira e Paysandu pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)

Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado (26), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, em Limeira (SP), pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes ainda brigam por uma vaga na Série B de 2027.

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Ficha do jogo

Escudo-INTER-DE-LIMEIRA
INL
Paysandu-escudo-onde-assistir
PAY
Campeonato
Brasileirão Série C 2026
Data e Hora
26/09/2026, 19:30
Local
Estádio Major José Levy Sobrinho - Limeira, São Paulo
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Com três pontos, a Inter de Limeira ocupa a terceira colocação do Grupo C. O Paysandu é o quarto colocado, com apenas um ponto, e precisa vencer para continuar na disputa pelo acesso. A partida terá transmissão da Sportynet e do YouTube da Sportynet.

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Como chegam as equipes

A Inter de Limeira chega ao confronto com três empates consecutivos no quadrangular: 3 a 3 com a Ferroviária, 2 a 2 diante do Brusque e 2 a 2 contra o Paysandu. O clube paulista terá dois jogos seguidos em casa, contra Paysandu e Brusque, na tentativa de buscar uma das vagas para a Série B.

O atacante Miguel Bianconi marcou de pênalti no último encontro entre as equipes e chegou a 17 gols em competições nacionais pela Inter de Limeira, superando Machado, que tinha 16. O resultado também manteve o retrospecto do confronto favorável ao clube paulista, que soma uma vitória e dois empates em três partidas.

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Do outro lado, o Paysandu tem um ponto após três rodadas. O clube paraense perdeu para o Brusque por 2 a 1 e para a Ferroviária por 1 a 0 antes de empatar por 2 a 2 com a Inter de Limeira. A equipe possui a defesa mais vazada da Série C, com 32 gols sofridos, e tem 40% de aproveitamento como visitante na temporada.

O técnico Mazola Júnior fará seu segundo jogo no retorno ao Paysandu e a primeira partida fora de casa nesta passagem. Gabriel Mesquita retorna após se recuperar de lombalgia. Jean Drosny, Castro, Juninho e Facundo Bonifazi estão fora por problemas físicos.

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Confira as informações de Paysandu x Inter de Limeira

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 🆚 INTER DE LIMEIRA
🏆 Série C do Campeonato Brasileiro – quadrangular decisivo – 4ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão), Limeira (SP)
📺 Onde assistir: Sportynet e YouTube da Sportynet

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

🟢⚪ INTER DE LIMEIRA (Técnico: Matheus Costa)
Emerson Júnior; Yan Silva, Lucas Santos, Robson, Heitor Roca; Lucas Buchecha, Romarinho, Fabrício; Vitor Leque, Miguel Bianconi, Getúlio.

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🔵⚪ PAYSANDU (Técnico: Mazola Júnior)
Jean Drosny; Edilson Júnior, Lucas Rodrigues, Pedro Carrerete, Renan Castro; Pedro Henrique, Caio Mello, Marcinho; Pablo Baianinho, Kleiton, Ítalo.

Brasileirão Série C 2026 - Inter de Limeira x Paysandu
Onde assistir ao vivo a partida entre Inter de Limeira e Paysandu pelo Brasileirão Série C 2026 (Arte / Lance!)

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