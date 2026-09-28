Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (28/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A segunda-feira (28) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Nations League e pela Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Bélgica x França, Turquia x Itália e América-MG x Juventude.
Ídolo do Flamengo, Diego brilha em festa na Alemanha com gol contra o Real Madrid
Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence Noruega com gol de Gonçalo Ramos
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 28 de setembro de 2026):
Uefa Nations League
13h – Geórgia x Ucrânia – Sportv 2
13h – Armênia x Montenegro – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Bélgica x França – ESPN e Disney+
15h45 – Turquia x Itália – Sportv
15h45 – Suécia x Polônia – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Irlanda do Norte x Hungria – Sportv 2
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – América-MG x Juventude – ESPN e Disney+
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.V Tempo Real
Onde Assistir
Botafogo-SP x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Woodford Town x Mulbarton Wanderers: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 hora
Onde Assistir
Noruega x Portugal: onde assistir, horário e escalaçõesHá 16 horas
Onde Assistir
Dinamarca x Gales: onde assistir, horário e escalaçõesHá 17 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (27/09/2026)Há 1 dia
Onde Assistir
América-MG x Juventude: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!