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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (28/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 06:00
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Jérémy Doku e Bradley Barcola disputam bola em Bélgica x França pela Liga das Nações. (Foto: John Thys/AFP)
Jérémy Doku e Bradley Barcola disputam bola em Bélgica x França pela Liga das Nações. (Foto: John Thys/AFP)

A segunda-feira (28) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pela UEFA Nations League e pela Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Bélgica x França, Turquia x Itália e América-MG x Juventude.

Flamengo Libertadores 2019

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 28 de setembro de 2026):

Uefa Nations League

13h – Geórgia x Ucrânia – Sportv 2
13h – Armênia x Montenegro – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Bélgica x França – ESPN e Disney+
15h45 – Turquia x Itália – Sportv
15h45 – Suécia x Polônia – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Irlanda do Norte x Hungria – Sportv 2

Jérémy Doku e Bradley Barcola disputam bola em Bélgica x França pela Liga das Nações. (Foto: John Thys/AFP)
Jérémy Doku e Bradley Barcola disputam bola em Bélgica x França pela Liga das Nações. (Foto: John Thys/AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – América-MG x Juventude – ESPN e Disney+

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