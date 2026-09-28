Botafogo-SP x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Botafogo-SP e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Botafogo-SP vem de empate fora de casa contra o Athletic Club MG por 1 a 1, pela 29ª rodada da Série B. Antes disso, a equipe sofreu duas derrotas em casa, para Goiás por 3 a 1 e para Novorizontino por 3 a 1, ambas pela mesma competição.

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FICHA do confronto

Competição: Série B 2026

Data e horário: 29 de Setembro de 2026, às 19h30

Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo

Rodada: 30

Fase: Temporada regular

Já a Ponte Preta, que vem de vitória em casa contra o CRB-AL por 1 a 0 na 29ª rodada da Série B, sofreu duas derrotas recentes fora de casa: 6 a 0 para Londrina-PR e 2 a 0 para Sport, ambas pela mesma competição.

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Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 29 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Botafogo-SP

Técnico: Cláudio Tencati

Victor Souza; Patrick Brey, Wallace, Ericson e Vilar; Pedrinho, Yuri Felipe e Rafael Gava; Everton Morelli, Kelvin e Zé Hugo.

Ponte Preta

Técnico: Gilson Kleina

Vinicius Ferrari; Gabriel Caran, Diego Porfírio, S. Palacios e Diego Leão; Juan, Danilo Barcelos e Rodrigo Souza; Denis, David da Hora e Brandão.

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