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Botafogo-SP x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Botafogo-SP x Ponte Preta: pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/09/2026 04:30
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Brasileirão Série B 2026 - Botafogo-SP x Ponte Preta
Onde assistir ao vivo a partida entre Botafogo-SP e Ponte Preta pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Botafogo-SP e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O Botafogo-SP vem de empate fora de casa contra o Athletic Club MG por 1 a 1, pela 29ª rodada da Série B. Antes disso, a equipe sofreu duas derrotas em casa, para Goiás por 3 a 1 e para Novorizontino por 3 a 1, ambas pela mesma competição.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 29 de Setembro de 2026, às 19h30
Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo
Rodada: 30
Fase: Temporada regular

Já a Ponte Preta, que vem de vitória em casa contra o CRB-AL por 1 a 0 na 29ª rodada da Série B, sofreu duas derrotas recentes fora de casa: 6 a 0 para Londrina-PR e 2 a 0 para Sport, ambas pela mesma competição.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 29 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Botafogo-SP
Técnico: Cláudio Tencati
Victor Souza; Patrick Brey, Wallace, Ericson e Vilar; Pedrinho, Yuri Felipe e Rafael Gava; Everton Morelli, Kelvin e Zé Hugo.

Ponte Preta
Técnico: Gilson Kleina
Vinicius Ferrari; Gabriel Caran, Diego Porfírio, S. Palacios e Diego Leão; Juan, Danilo Barcelos e Rodrigo Souza; Denis, David da Hora e Brandão.

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Arena Nicnet (Botafogo - SP)
Arena Nicnet (Botafogo – SP) Foto: Divulgação/ Botafogo-SP
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