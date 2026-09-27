América-MG x Juventude: onde assistir, horário e escalações
América-MG x Juventude: pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
América-MG e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O América-MG vem de derrota fora de casa para o Vila Nova-GO por 1 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B. Antes disso, o time também foi derrotado em casa pelo São Bernardo por 2 a 0, mas havia conquistado uma vitória contra o Náutico por 2 a 1, em partida realizada no Estádio Raimundo Sampaio.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 28 de setembro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
Rodada: 30
Fase: Temporada regular
O Juventude, por sua vez, vem de derrota fora de casa para o Sport por 2 a 1, em partida da 29ª rodada da Série B. Anteriormente, o time perdeu em casa para o Athletic Club MG por 2 a 0, mas havia vencido o Criciúma por 2 a 0 fora de casa.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 28 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
América-MG
Técnico: Douglas Leite
Bruno Brígido; Rafa Barcelos, L. Sosa, T. Ostchega e Fábio; Felipe Amaral, Otávio Gonçalves e Julio César; Guilherme Parede, Paulo Victor e Willian Dubgod.
Juventude
Técnico: Maurício Barbieri
Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Aderlan, Lucas Mineiro e Mandaca; Gabriel Pires, Alisson Safira e Lucas Alves.
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