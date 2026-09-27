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América-MG x Juventude: onde assistir, horário e escalações

América-MG x Juventude: pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 04:30
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Brasileirão Série B 2026 - América-MG x Juventude
Onde assistir ao vivo a partida entre América-MG e Juventude pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

América-MG e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O América-MG vem de derrota fora de casa para o Vila Nova-GO por 1 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B. Antes disso, o time também foi derrotado em casa pelo São Bernardo por 2 a 0, mas havia conquistado uma vitória contra o Náutico por 2 a 1, em partida realizada no Estádio Raimundo Sampaio.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 28 de setembro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
Rodada: 30
Fase: Temporada regular

O Juventude, por sua vez, vem de derrota fora de casa para o Sport por 2 a 1, em partida da 29ª rodada da Série B. Anteriormente, o time perdeu em casa para o Athletic Club MG por 2 a 0, mas havia vencido o Criciúma por 2 a 0 fora de casa.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 28 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

América-MG
Técnico: Douglas Leite
Bruno Brígido; Rafa Barcelos, L. Sosa, T. Ostchega e Fábio; Felipe Amaral, Otávio Gonçalves e Julio César; Guilherme Parede, Paulo Victor e Willian Dubgod.

Juventude
Técnico: Maurício Barbieri
Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Aderlan, Lucas Mineiro e Mandaca; Gabriel Pires, Alisson Safira e Lucas Alves.

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Coelho - Mascote do América-MG
Belo Horizonte, 09/12/2021 – Campeonato Brasileiro da Série A – América x São Paulo – , durante partida entre América e São Paulo válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, realizada no Estádio Raimundo Sampaio – Arena Independência nesta quinta-feira (09). Foto: Mourão Panda / AFC
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