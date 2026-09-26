Foggia x Sorrento: onde assistir, horário e escalações
Foggia x Sorrento: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Foggia e Sorrento se enfrentam no dia 27 de setembro, às 15h30, no Stadio Comunale Pino Zaccheria, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Foggia vem de derrota fora de casa para a Internazionale II por 3 a 2, em jogo válido pela 6ª rodada da Serie C1. Antes, empatou em casa sem gols contra o Savoia e perdeu para o Monopoli por 1 a 0 fora de casa. A equipe busca recuperação na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia
Rodada: 7
Fase: Girone C
O Sorrento, por sua vez, vem de derrota em casa para o Bari por 2 a 1 na 6ª rodada da Serie C1. Antes, venceu fora de casa o Cavese 1919 por 3 a 2 e ganhou em casa do Picerno por 1 a 0. A equipe tenta manter a boa sequência na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 27 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; M. Seck, F. Berra, G. Todisco e F. Zuccon; A. Gallo, H. Haoudi e A. Smeraldi; Y. Merdji, P. Luciani e F. Petito.
Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; C. Loreto, R. Cargnelutti, A. Viscardi e S. Paglino; L. Crecco, A. Potenza e L. Capezzi; M. Cuccurullo, A. Bolzán e E. Starita.
Tudo sobre
Onde Assistir
Corinthians x São Paulo: onde assistir à final do Brasileirão FemininoHá 9 horas
Odds
Vila Nova x Londrina: odds, palpites e onde assistirHá 11 horas
Vôlei
Fluminense x Praia Clube: horário e onde assistir à Copa SupervôleiHá 11 horas
Odds
Novorizontino x São Bernardo: odds, palpites e onde assistirHá 12 horas
Onde Assistir
Inglaterra x Espanha: onde assistir, horário e escalaçõesHá 19 horas
Onde Assistir
Novorizontino x São Bernardo: onde assistir, horário e escalaçõesHá 20 horas
Mais LANCE!