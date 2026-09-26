Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Foggia x Sorrento: onde assistir, horário e escalações

Foggia x Sorrento: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 04:04
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Foggia x Sorrento
Onde assistir ao vivo a partida entre Foggia e Sorrento pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Foggia e Sorrento se enfrentam no dia 27 de setembro, às 15h30, no Stadio Comunale Pino Zaccheria, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Serie C1 2026/2027 - Internazionale II x Foggia

Internazionale II x Foggia: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 6 dias
Serie C1 2026/2027 - Monopoli x Crotone

Monopoli x Crotone: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 1 semana
Serie C1 2026/2027 - Bari x Cosenza

Bari x Cosenza: onde assistir, horário e escalações

Onde Assistir
Há 1 dia

O Foggia vem de derrota fora de casa para a Internazionale II por 3 a 2, em jogo válido pela 6ª rodada da Serie C1. Antes, empatou em casa sem gols contra o Savoia e perdeu para o Monopoli por 1 a 0 fora de casa. A equipe busca recuperação na competição.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 27 de setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia
Rodada: 7
Fase: Girone C

O Sorrento, por sua vez, vem de derrota em casa para o Bari por 2 a 1 na 6ª rodada da Serie C1. Antes, venceu fora de casa o Cavese 1919 por 3 a 2 e ganhou em casa do Picerno por 1 a 0. A equipe tenta manter a boa sequência na competição.

continua após a publicidade

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 27 de setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; M. Seck, F. Berra, G. Todisco e F. Zuccon; A. Gallo, H. Haoudi e A. Smeraldi; Y. Merdji, P. Luciani e F. Petito.

Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; C. Loreto, R. Cargnelutti, A. Viscardi e S. Paglino; L. Crecco, A. Potenza e L. Capezzi; M. Cuccurullo, A. Bolzán e E. Starita.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Onde assistir Corinthians e São Paulo

Onde Assistir

Corinthians x São Paulo: onde assistir à final do Brasileirão Feminino

Há 9 horas
Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x Londrina-PR

Odds

Vila Nova x Londrina: odds, palpites e onde assistir

Há 11 horas
Fluminense comemora ponto na Copa Supervôlei

Vôlei

Fluminense x Praia Clube: horário e onde assistir à Copa Supervôlei

Há 11 horas
Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x São Bernardo

Odds

Novorizontino x São Bernardo: odds, palpites e onde assistir

Há 12 horas
UEFA Nations League 2026/2027 - Inglaterra x Espanha

Onde Assistir

Inglaterra x Espanha: onde assistir, horário e escalações

Há 19 horas
Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x São Bernardo

Onde Assistir

Novorizontino x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

Há 20 horas
Mais LANCE!
UEFA Nations League 2026/2027 - Turquia x França

Turquia x França: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Itália x Bélgica

Itália x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

Estêvão cobra pênalti para o Brasil no amistoso contra a Tunísia

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (25/09/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Goiás x Atlético-GO

Goiás x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Série B

Brasileirão Série B 2026 - Náutico x Sport

Náutico x Sport: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Série B

Brasileirão Série B 2026 - Operário-PR x Ceará

Operário-PR x Ceará: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Sambenedettese x Campobasso

Sambenedettese x Campobasso: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cittadella x Lecco

Cittadella x Lecco: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Cavese 1919 x Savoia

Cavese 1919 x Savoia: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Livorno x Pianese

Livorno x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Novara x Ospitaletto

Novara x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Desenzano x Juventus II

Desenzano x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Picerno x Audace Cerignola

Picerno x Audace Cerignola: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Bari x Cosenza

Bari x Cosenza: onde assistir, horário e escalações