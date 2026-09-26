Praia Clube x Sesc Flamengo na 'final' da Copa Supervôlei: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam em duelo que vale a taça do triangular amistoso
Neste sábado (26), a partir das 19h (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Praia Clube se enfrentam em jogo que vale o título da Copa Supervôlei. A partida acontece na Arena Niterói, em Niterói (RJ), e tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da FlamengoTV (canal no Youtube). O Lance! acompanha em tempo real.
Em suas respectivas estreias no torneio triangular, tanto o Rubro-Negro quanto o time de Uberlândia superaram o Fluminense, que se despediu da Copa Supervôlei zerado na classificação. Com isso, quem sair vencedor entre Sesc RJ Flamengo e Praia Clube será declarado campeão.
➡️ Praia Clube bate o Fluminense e faz 'final' com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei
Confira a tabela da Copa Supervôlei
Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)
Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense 1 x 3 Dentil Praia Clube (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13)
Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h
*Horário de Brasília
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Veja os elencos de Praia Clube e Sesc Flamengo
Praia Clube
Levantadoras: Macris*, Fabíola e Milla
Opostas: Carla Santos e Sabrina
Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla
Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina
Líberos: Natinha e Suelen
Técnico: Rui Moreira
Sesc RJ Flamengo
Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho
🏐✅ Ficha técnica
Dentil Praia Clube X Sesc RJ Flamengo - Copa Supervôlei
📅 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena Niterói, em Niterói, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e FlamengoTV (canal no Youtube)
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