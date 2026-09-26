Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Praia Clube x Sesc Flamengo na 'final' da Copa Supervôlei: horário e onde assistir

Equipes se enfrentam em duelo que vale a taça do triangular amistoso

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 16:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga Feminina de vôlei 2025/26
Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga 2025/26 (Foto: Bruno Cunha)

Neste sábado (26), a partir das 19h (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Praia Clube se enfrentam em jogo que vale o título da Copa Supervôlei. A partida acontece na Arena Niterói, em Niterói (RJ), e tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da FlamengoTV (canal no Youtube). O Lance! acompanha em tempo real.

Natinha comemora ponto em Brasil x Bélgica pela Liga das Nações feminina de vôlei 2026

Natinha explica dispensa da Seleção Brasileira: ‘Melhor escolha’

Vôlei
Há 14 horas
Lara e Fabíola sobem no bloqueio em Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei

Fluminense x Praia Clube marca ‘Lei do Ex’ na Copa Supervôlei

Vôlei
Há 15 horas
Praia Clube vence Fluminense na Copa Supervôlei

Praia Clube bate o Fluminense e faz ‘final’ com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Vôlei
Há 14 horas

Em suas respectivas estreias no torneio triangular, tanto o Rubro-Negro quanto o time de Uberlândia superaram o Fluminense, que se despediu da Copa Supervôlei zerado na classificação. Com isso, quem sair vencedor entre Sesc RJ Flamengo e Praia Clube será declarado campeão.

continua após a publicidade

➡️ Praia Clube bate o Fluminense e faz 'final' com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Confira a tabela da Copa Supervôlei

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense 1 x 3 Dentil Praia Clube (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13)

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horário de Brasília

Praia Clube vence Fluminense na Copa Supervôlei
Praia Clube vence Fluminense na Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico.

Veja os elencos de Praia Clube e Sesc Flamengo

Praia Clube

Levantadoras: Macris*, Fabíola e Milla
Opostas: Carla Santos e Sabrina
Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla
Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina
Líberos: Natinha e Suelen
Técnico: Rui Moreira

Sesc RJ Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho

continua após a publicidade

🏐✅ Ficha técnica

Dentil Praia Clube X Sesc RJ Flamengo - Copa Supervôlei

📅 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena Niterói, em Niterói, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e FlamengoTV (canal no Youtube)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lorena bloqueia em Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei

Vôlei

Lorena comenta potencial rivalidade em Sesc Flamengo x Praia Clube

Há 8 horas
Colagem de fotos da equipes de Sesc Flamengo, à esquerda, e Praia Clube, à direita, comemorando ponto em jogos da Copa Supervôlei

Vôlei

Vale taça! Sesc Flamengo e Praia Clube duelam pela Copa Supervôlei neste sábado

Há 8 horas
Sabrina ataca em Fluminense x Praia Clube pela Copa Supervôlei

Vôlei

Com 'bagagem' de Seleção, Sabrina estreia pelo Praia Clube

Há 9 horas
Natinha comemora ponto em Brasil x Bélgica pela Liga das Nações feminina de vôlei 2026

Vôlei

Natinha explica dispensa da Seleção Brasileira: 'Melhor escolha'

Há 15 horas
Lara e Fabíola sobem no bloqueio em Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei

Vôlei

Fluminense x Praia Clube marca 'Lei do Ex' na Copa Supervôlei

Há 15 horas
Praia Clube vence Fluminense na Copa Supervôlei

Vôlei

Praia Clube bate o Fluminense e faz 'final' com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Há 17 horas
Mais LANCE!
Macris segura bola com as duas mãos enquanto realiza movimento de saque, em jogo do Praia Clube

Macris não viaja com o Praia Clube e é desfalque na Copa Supervôlei

Pri Heldes levanta em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei

Vôlei: confira os lances de Fluminense x Praia Clube pela Copa Supervôlei

Fluminense comemora ponto na Copa Supervôlei

Fluminense x Praia Clube: horário e onde assistir à Copa Supervôlei

Sentado, Bernardinho gesticula com os braços abertos, enquanto Hélio Griner, em pé, aponta com o dedo indicador direito

Sob o olhar de Bernardinho, Hélio Griner assume o Sesc Flamengo no Fla-Flu

Ariane comemora ponto do Fluminense sobre o Sesc RJ Flamengo na Copa Supervôlei

Ariane, do Fluminense, não descarta sonho de Seleção: 'Consequência'

Pri Heldes, do Fluminense, e o filho Emanuel, de 1 ano

De volta após gravidez, Pri Heldes joga aos olhos do filho: 'Privilegiada'

Valquíria comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Copa Supervôlei

Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Sesc RJ Flamengo vence Fluminensa na estreia da Copa Supervôlei

Sesc Flamengo vence clássico contra Fluminense na estreia da Copa Supervôlei

Fluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Veja os lances da vitória do Sesc Flamengo sobre o Fluminense na Copa Supervôlei

Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Superliga feminina de vôlei 2025/26

Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei: horário e onde assistir

Laís aquece para jogo do Sesc RJ Flamengo na Superliga 2025/26

No Sesc Flamengo, Laís mira volta à Seleção: 'Não é cadeira cativa'

Colagem de fotos de Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, à esquerda; e Ariane, do Fluminense, à direita

Sem futebol, Flamengo e Fluminense abrem temporada do vôlei com clássico

Fabi Alvim em evento de lançamento da Copa Supervôlei

Fabi revela reação com banimento de Tifanny pela CBV: 'Consternada'