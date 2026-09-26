Neste sábado (26), a partir das 19h (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Praia Clube se enfrentam em jogo que vale o título da Copa Supervôlei. A partida acontece na Arena Niterói, em Niterói (RJ), e tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da FlamengoTV (canal no Youtube). O Lance! acompanha em tempo real.

Em suas respectivas estreias no torneio triangular, tanto o Rubro-Negro quanto o time de Uberlândia superaram o Fluminense, que se despediu da Copa Supervôlei zerado na classificação. Com isso, quem sair vencedor entre Sesc RJ Flamengo e Praia Clube será declarado campeão.

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➡️ Praia Clube bate o Fluminense e faz 'final' com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Confira a tabela da Copa Supervôlei

Quinta-feira, 24 de setembro

Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro

Fluminense 1 x 3 Dentil Praia Clube (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13)

Sábado, 26 de setembro

Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horário de Brasília

Praia Clube vence Fluminense na Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

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Veja os elencos de Praia Clube e Sesc Flamengo

Praia Clube

Levantadoras: Macris*, Fabíola e Milla

Opostas: Carla Santos e Sabrina

Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla

Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina

Líberos: Natinha e Suelen

Técnico: Rui Moreira

Sesc RJ Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian

Opostas: Tainara e Jaque Schmitz

Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela

Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*

Líberos: Laís e Victoria

Técnico: Bernardinho

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🏐✅ Ficha técnica

Dentil Praia Clube X Sesc RJ Flamengo - Copa Supervôlei

📅 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Niterói, em Niterói, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e FlamengoTV (canal no Youtube)