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Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da competição

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
15/09/2026 17:00
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Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x Santos
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético Mineiro e Santos pelo Copa Sul-Americana 2026 (Arte / Lance!)
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Nesta quarta-feira (16) o Atlético-MG recebe o Santos às 19h na Arena MRV pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.  A partida terá transmissão de ESPN (TV fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir! O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta quarta-feira (16) o Atlético-MG recebe o Santos às 19h na Arena MRV pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.  A partida terá transmissão de ESPN (TV fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir! O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Na partida de ida, o Santos venceu o Atlético por 2 a 0 e leva a vantagem para o confronto de volta. Com isso, o Peixe pode perder por até um gol de diferença que ainda assim garante a classificação. Uma vitória do Galo por dois gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por três ou mais gols de diferença classifica diretamente o clube mineiro para as semifinais.

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Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Santos escudo
SAN
Sul-Americana
Volta - quartas de final
Data e Hora
quarta-feira, 16 de Setembro às 19h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Facundo Tello (ARG)
Assistentes
Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)
Var
Hernán Mastrangelo (ARG)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético Mineiro vem de vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, em partida disputada na Arena MRV.

O Santos também chega embalado por um triunfo. O Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1, pelo Brasileirão, em jogo realizado na Vila Belmiro.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Santos

SANTOS X ATLÉTICO-MG
COPA SUL-AMERICANA - quartas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de Setembro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir!
🟨 Arbitragem: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)
📺 VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão (Lyanco), Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Kevin Castaño, Fred e Bernard; Cuello e Cassierra (Reinier)

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Santos (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bomtempo e Rollheiser; Gabigol e Rony (Thaciano)

Copa Sul-Americana 2026 - Atlético Mineiro x Santos
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético Mineiro e Santos pelo Copa Sul-Americana 2026 (Arte / Lance!)

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